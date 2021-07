Feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932 acontece nesta sexta-feira (9)

Na próxima sexta-feira, dia 9 de julho, é feriado em todo o Estado de São Paulo em celebração ao aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Dessa forma, em Atibaia as repartições públicas da Prefeitura não serão abertas e os serviços administrativos não irão funcionar.

No feriado, haverá vacinação contra a Covid-19 mas apenas mediante agendamento prévio, para as faixas etárias e grupos já previstos no cronograma estabelecido pelo Governo do Estado e devidamente cadastrados junto à Prefeitura.

Vista Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O feriado e o respectivo funcionamento da Administração Municipal em Atibaia constam do Decreto nº 9.417/21, publicado na edição nº 2.276 na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, de 2 de janeiro deste ano. O decreto dispõe sobre o expediente de trabalho nas repartições públicas municipais no exercício de 2021, entre outras providências.

Data magna do Estado de São Paulo, o dia 9 de julho ficou marcado pelo início da Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado de resistência ao Governo Federal vigente à época, de Getúlio Vargas. Durante quase quatro meses, os paulistas – que defendiam uma nova Constituição para o Brasil e atacavam o autoritarismo do Governo Provisório de Vargas – entraram em confronto com tropas fiéis ao presidente e, isolados, acabaram derrotados. O levante, no entanto, não foi em vão e, no ano de 1934, foi promulgada a nova Constituição brasileira.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia