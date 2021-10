Confira o funcionamento dos serviços estaduais no feriado de Nossa Sra Aparecida

Na próxima terça-feira (12) é comemorado o feriado nacional que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil. Com isso, alguns serviços no estado de São Paulo podem ter horários de funcionamento alterados nesta data e nos dias anteriores, a partir deste sábado (9).

Na retomada segura promovida pelo Governo de SP, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão as mesmas da fase de transição e válidas para os 645 municípios. As prefeituras possuem autonomia para determinar rigidez de restrições conforme as circunstâncias locais da pandemia e capacidade hospitalar.

Postos do Poupatempo abrem segunda (11) para mutirão do RG (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Todas as atividades econômicas devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano SP (saopaulo.sp.gov.br/planosp/). Veja abaixo o que abre e o que fecha e se programe.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde divulga a dinâmica de funcionamento dos serviços de saúde estaduais durante o feriado nacional de 12 de outubro. Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Na segunda-feira (11), os postos de doação da Fundação Pró-Sangue estarão funcionando, exceto os de Barueri e Dante Pazzanese. No feriado, apenas o Posto Clínicas manterá expediente, das 8h às 17h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) atenderá em horário habitual na segunda-feira e na terça-feira estará fechado. O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) na Zona Leste não fará atendimentos em ambos os dias, retomando as atividades na quarta.

Excepcionalmente, não haverá agendamentos nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) na segunda-feira (11) nas seguintes unidades: Barretos, Bourroul, Itu, Jales, Lorena, Mauá, Pariquera-Açu, Praia Grande, Santo André, Santos, São Carlos, São Vicente, São José dos Campos, Santa Fé do Sul, Votuporanga. Nenhum AME programou agendas para terça devido ao feriado.

As unidades da Farmácia Dose Certa manterão o expediente habitual na segunda-feira (11), mas estarão fechadas no feriado. Algumas Farmácias de Medicamentos Especializados, conhecidas popularmente como as de “alto custo” terão funcionamento na segunda-feira (confira relação abaixo) e no feriado nenhuma terá expediente.

Funcionamento das FMEs na segunda-feira (11):

Hospital das Clínicas / FMUSP ICR – 08 às 17 horas

Hospital de Base – 08 às 17 horas

Guarulhos – 07 às 17 horas

Bauru – 07 às 16 horas

Presidente Prudente – 07 às 18 horas

Maria Zélia – 07 às 19 horas

Votuporanga – 07 às 17 horas

Instituto Dante Pazzanese – 07 às 16 horas

Vila Mariana – 07 às 19 horas

Mogi das Cruzes – 07 às 17 horas

Hospital João Paulo II – 07 às 16 horas

Poupatempo

Por conta do dia de Nossa Senhora Aparecida, os postos do Poupatempo em todo estado de São Paulo estarão fechados na terça-feira (12). Já na segunda feira (11), véspera do feriado nacional, as unidades vão funcionar exclusivamente para o mutirão do RG, atendendo apenas às solicitações de Carteiras de Identidade, durante o expediente normal de cada posto.

Na quarta-feira (13), todas as 86 unidades do Poupatempo voltam a funcionar normalmente, no horário habitual e mediante agendamento. Os canais digitais do programa – com mais de 150 opções online, como a renovação da CNH, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, licenciamento de veículos, carteira de vacinação da Covid-19, entre outros –, estarão à disposição da população mesmo durante o feriado prolongado.

Os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados apenas para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo. O agendamento, gratuito, pessoal e intransferível, é obrigatório e deve ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou ainda nos totens de autoatendimento.

Mutirão do RG

O Poupatempo realiza neste sábado (9) e na segunda-feira (11) o mutirão do RG nos postos para atender às solicitações de Carteiras de Identidade. Serão ofertadas mais de 29,3 mil vagas destinadas às pessoas que precisam emitir a primeira ou segunda via do documento.

No sábado, as unidades vão operar em horário estendido, das 13h às 17h. Já na segunda-feira, o mutirão será realizado no expediente normal de cada posto. Excepcionalmente nesses dois dias de ação, o Poupatempo de Bebedouro não funciona em decorrência da mudança de endereço da unidade.

Para ser atendido, o cidadão deve comparecer com original e cópia simples de um dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Casamento, ou RG anterior, caso tenha sido emitido no estado de São Paulo. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto. Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

O agendamento para a realização do serviço é obrigatório e deve ser feito previamente pelos canais digitais. As informações sobre endereços e horários de funcionamento das unidades, podem ser consultadas no portal do Poupatempo.

CPTM, Metrô e EMTU

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças na operação durante o fim de semana prolongado por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida. EMTU, CPTM, Metrô e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade vão monitorar suas operações e as equipes estão preparadas para fazer ajustes na circulação se for necessário.

CPTM – Na segunda-feira (11) as sete linhas da CPTM vão operar com grade de intervalos semelhante a de um sábado e na terça-feira (12) a grade será semelhante a de domingo.

A circulação de trens na Linha 8-Diamante será interrompida nos dias 10 e 12 de outubro entre as Estações Comandante Sampaio e Carapicuíba durante todo o horário comercial (4h à meia-noite), por conta de obras da Prefeitura de Osasco para a construção no viaduto Miguel Costa, que passará sobre via férrea.

Durante o período de interrupção a CPTM acionará o sistema Paese para atender os passageiros que utilizam estas duas estações, além de Gen. Miguel Costa e Quitaúna, que estarão fechadas nestes dois dias.

Todos os detalhes sobre a interrupção estão no www.cptm.sp.gov.br.

No dia 11 de outubro, segunda-feira, todas as estações da Linha 8-Diamante funcionarão normalmente.

EMTU – No feriado de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, todas as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU seguirão a programação horária de domingo. Na segunda-feira, 11, a operação será de dia útil normal em todas as regiões metropolitanas. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Metrô – Neste feriado o Metrô programou operação diferenciada nas linhas 15-Prata e 1-Azul. No próximo sábado (9), todas as linhas terão operação normal com frotas habituais em circulação. Já no domingo (10), na Linha 15-Prata prosseguem os testes programados no sistema de controle de movimentação dos trens e todas as estações ficarão fechadas das 4h40 às 16h. Estes testes fazem parte do protocolo de segurança que antecedem a inauguração da futura estação Jardim Colonial. Durante a interdição, os passageiros serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema PAESE, que circularão entre as estações Vila Prudente e São Mateus até a volta da circulação dos trens, às 16h.

Na estação Jabaquara, da Linha 1-Azul, a mudança acontece no domingo e na terça-feira, 12. Para dar início às obras civis que permitirão a instalação das portas de plataforma nesta estação, haverá interdição de uma das vias durante todo o dia. Durante a interdição, os passageiros serão orientados sobre qual plataforma utilizar para embarque. Vale destacar que a frota de trens em operação em todas as linhas será semelhante a de um domingo típico.

Na segunda-feira (11), todas as linhas terão funcionamento normal, sem interdições, e as frotas em circulação serão específicas para atender a demanda neste dia, com trens reservas preparados para entrar em circulação caso ocorra aumento de demanda. Na terça-feira (12), as linhas funcionarão normalmente, porém com frota semelhante a de domingo.

ViaQuatro e ViaMobilidade – As Linhas 4-Amarela e 5-Lilás vão funcionar na segunda-feira (11) com oferta de trens de dia útil e na terça-feira (12) equivalente a um domingo. As equipes estarão prontas para ajustar a frota se necessário. No fim de semana, a operação terá a circulação de trens igual a de outros sábados e domingos.

Bilhetes – Desde o final de 2020, o bilhete para ingresso na CPTM e no Metrô é em QR Code. O passageiro pode adquirir o Bilhete Digital QR Code pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP, disponível para Android e IOS, ou pelo WhatsApp oficial do TOP. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações.

Outra opção é comprar o bilhete impresso nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro das estações com cartão de débito ou nos estabelecimentos comerciais parceiros sinalizados. Quando for em papel, é importante tomar alguns cuidados ao manusear e armazenar os bilhetes que não serão usados imediatamente: não amasse, não dobre e não molhe.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas convencionais e também elétricas de tamanho semelhante ao das convencionais no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Sabesp

Para serviços emergenciais, a Central de Atendimento Telefônico (195 para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina; 195 ou 0800 055 0195 para demais cidades do interior e litoral) funciona 24 horas.

O acesso a serviços comerciais (telefone unificado 0800 055 0195) encontra-se indisponível até 12/10 devido à implantação do novo sistema comercial da Companhia, que vai trazer melhorias e mais funcionalidade ao atendimento de clientes. A indisponibilidade se estende à Agência Virtual e ao Sabesp Fácil no site www.sabesp.com.br e também ao atendimento online e às agências, inclusive as do Poupatempo.

A Ouvidoria (0800 055 0565) não terá atendimento na segunda-feira (11/10) e no feriado do dia 12. O expediente volta ao normal na quarta-feira das 8 às 18h. A Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482) não terá atendimento no feriado, mas estará disponível na segunda-feira, 11/10, das 8h às 18h.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição no feriado do dia 12 por meio do Núcleo de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

A Secretaria de Desenvolvimento Social informa que os restaurantes da rede Bom Prato abrem na segunda (11) e os que funcionam de sábado e domingo também abrem nos feriados. São eles: Brás, Campos Elíseos, Guaianases, Lapa, Santana, São Mateus e Vinte e Cinco de Março.

Fazenda

Os postos da Fazenda permanecerão fechados nos dias 9, 10, 11 e 12, voltando a atender a população no dia 13, quarta-feira.

JUCESP

Na segunda (11) e terça-feira (12) os postos fecham e os serviços estarão disponíveis nos canais digitais: www.institucional.jucesp.sp.org.br e Integrador Estadual (vreredesim.sp.gov.br/home).

PAT e Banco do Povo

Unidades do PAT e do Banco do Povo estarão fechadas nos dias 11 e 12 de setembro.

CDHU

Nos dias 11 e 12 de setembro não haverá expediente na CDHU.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo