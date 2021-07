Festa de Flores e Morangos de Atibaia será mais uma vez adiada

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia informa que a 40ª edição do evento, que tinha previsão para ser realizado em setembro de 2021, terá que ser mais uma vez adiada.

Pavilhão de Exposição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia (Foto: Rogerio Pinheiro / Divulgação)

“Lamentamos o adiamento, porém, entendemos que o momento é de cuidado, respeito e, antes de tudo, de valorização da vida dos nossos colaboradores, guias, visitantes e amigos que prestigiam todos os anos a nossa festa. Atualmente, os órgãos reguladores e demais autoridades sanitárias não estão permitindo eventos no estado de São Paulo devido à pandemia do Covid-19. Por este motivo, entendemos ser necessário aguardarmos e nos preparamos para o nosso reencontro em 2022, pois temos a esperança que este momento irá passar e poderemos juntos celebrar mais uma vez a chegada da primavera, proporcionando um evento repleto de flores, morangos, vida e celebração com todos os nossos visitantes”, declarou a Associação Hortolândia de Atibaia, responsável pela organização do evento.

Pavilhão de Exposição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia (Foto: Kathya Silva / Divulgação)

“Em breve todos estaremos vacinados e prontos para um novo início, estamos repletos de novidades e ideias para a nossa retomada e temos a convicção que a esperança, amor e união é o que nos fortalece para enfrentarmos todos os momentos difíceis, a Festa de Flores e Morangos de Atibaia espera você em 2022!”, finalizou.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Hortolândia de Atibaia