Últimos dias da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu movimentam fim de semana

Por causa da pandemia, ano passado ela foi cancelada. Em 2021, ela voltou com tudo, mas sem descuidar dos protocolos de proteção: a 37ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu começou no dia 23 de outubro, atraindo mais de 20 mil visitantes nos dois primeiros fins de semana do evento. Esse sucesso promete se repetir nos dias 6 e 7 de novembro, os últimos da festa que acontece no Parque do Morango “Duílio Maziero”, no campo dos Aleixos, em Atibaia.

(Imagem Ilustrativa de Couleur por Pixabay)

Realizada pela Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Jarinu, com apoio das prefeituras das duas cidades, a festa oferece a oportunidade de comprar deliciosos morangos diretamente do produtor, além de diversão para toda a família, contando com venda e exposição de morangos, praça de alimentação, artesanato, minishopping e apresentações culturais.

Cumprindo os protocolos de proteção contra a Covid-19, a festa recebeu aproximadamente 8 mil visitantes no fim de semana dos dias 23 e 24 de outubro, comercializando cerca de 2,5 toneladas de morango. No segundo fim de semana, o sucesso foi ainda maior: 13 mil visitantes e 3,5 toneladas de morango, vendido in natura ou nos stands onde a fruta símbolo de Atibaia é oferecida em receitas doces e salgadas.

O morango é o destaque, mas também têm espaço garantido na celebração os tradicionais frango frito com polenta e macarronada à bolonhesa, pratos preparados com todo carinho pelos voluntários da Associação dos Produtores de Morangos. Somente no fim de semana do feriado prolongado, foram vendidos 1,5 tonelada de frango, 900 kg de polenta e 300 kg de macarronada.

Dias 6 e 7 de novembro são os últimos dias da festa e o acesso ao Parque do Morango “Duílio Maziero” é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I. Mais informações pelo telefone: (11) 4417-1097.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia