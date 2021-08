Fiscalização do comércio sobre medidas de enfrentamento à Covid-19 segue em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia mantém intensificada a fiscalização em toda a cidade para verificar se os comerciantes estão cumprindo as regras determinadas pelo decreto municipal que adota medidas de enfrentamento à Covid-19 no município. Apenas no último final de semana, 108 ações foram realizadas pela equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Além da atuação da Sedec, a Vigilância Sanitária também segue vistoriando estabelecimentos e orientando os comerciantes, ambas com o apoio da Guarda Civil Municipal.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Das 108 ações promovidas pela Sedec, 15 aconteceram após denúncias recebidas por meio da Ouvidoria Geral do Município e outras nove foram viabilizadas após denúncias via grupo de WhatsApp. No decorrer dos plantões fiscais, 45 estabelecimentos receberam informações e orientações quanto à legislação vigente e 35 foram vistoriados. Além disso, foram registrados dois autos de infração e multa e dois fechamentos administrativos.

A Vigilância Sanitária tem realizado as vistorias em prevenção à pandemia durante o fim de semana e, conforme a Divisão (que faz parte da Secretária de Saúde), os estabelecimentos estão cumprindo as exigências de higiene e os protocolos sanitários. Os fiscais efetuaram ronda nos bairros para verificar o cumprimento do decreto municipal e das medidas de prevenção à Covid-19, mas não encontraram irregularidades em qualquer local vistoriado.

A Administração Municipal continua reforçando a importância de se denunciar eventuais aglomerações nos estabelecimentos comerciais, espaços públicos e particulares. As denúncias podem ser feitas por meio do WhatsApp (11) 9.9860-9132 ou pelo Programa Atibaia Sem Papel ( www.atibaia.sp.gov.br/sempapel ).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia