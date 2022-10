Forças de segurança realizam prisão por tráfico de drogas em Atibaia

As Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) da Guarda Civil de Atibaia efetuaram ação na última segunda-feira (3) que culminou com a prisão de dois jovens pelo crime de tráfico de drogas. Foram apreendidas mais de 400 pedras de crack, 1 porção de maconha e 1 porção de cocaína, que seriam vendidas no bairro Recreio Estoril.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em patrulhamento pelo bairro do Alvinópolis, equipe da ROMU visualizou dois indivíduos em um corredor em conduta típica de tráfico. Ao notar a presença da viatura, eles tentaram fugir e dispensaram objetos pelo caminho. Abordados, não traziam nada de ilícito na busca pessoal, somente certa quantia em dinheiro e também um celular. Ambos confessaram a prática de tráfico de drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e eles foram conduzidos até a delegacia. A autoridade policial ratificou a voz de prisão de ambos pelo crime de tráfico de drogas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em outra ação de patrulhamento na última semana, desta vez no bairro Caetetuba, um indivíduo dispensou uma sacola plástica ao visualizar a viatura e fugiu, não sendo possível abordá-lo. Na sacola havia substância análoga a entorpecentes diversos. Com o emprego do cão Eros, foi realizada varredura pelos arredores e localizados mais entorpecentes. Foram apreendidos 35 pedras de crack, 190 papelotes e tubetes de cocaína e 291 porções de maconha.

Prisão por furto

Acionada para averiguação de furto em residência na Rua Adolfo André, no Centro, equipe de segurança deslocou-se até o local, onde testemunhas informaram que um indivíduo teria saído da residência com mochila, uma TV e adentrou em um veículo da moradora da residência. O carro foi identificado pela Muralha Digital, por câmera de monitoramento da Avenida São João sentido Centro, onde a equipe GAM (motos) conseguiu abordá-lo e conduzi-lo para a delegacia. O veículo foi recuperado e devolvido à proprietária. Os demais objetos já não estavam mais em poder do indivíduo, que já tinha passagens pela polícia e ficou à disposição da justiça pelo crime de furto.

Captura de procurado

Nesta terça-feira (4), durante patrulhamento pelo bairro Recreio Estoril, foi efetuada abordagem a um indivíduo. Submetido à busca pessoal, nada ilícito foi encontrado, mas, ao pesquisar seus antecedentes criminais, via Equipe de Força Tática, constava como foragido da justiça. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao capturado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia