Homem é preso após confessar ter matado ex-namorada e seu atual companheiro em Atibaia

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (29) após ter confessado que matou a ex-namorada e o atual companheiro dela a facadas, em Atibaia (SP), no último domingo (28).

Segundo o boletim de ocorrência, José Pinheiro da Silva, de 47 anos, matou Thais Canedo de Oliveira, de 24 anos e Tiago Barbosa, de 43 anos.

Thais Canedo de Oliveira, de 24 anos, foi morta a facadas (Foto: Arquivo pessoal)

O criminoso fugiu para São Paulo após ter cometido os assassinatos, mas se entregou e confessou a autoria do crime no 56° DP da capital.

Em seguida, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Piracaia (SP), onde permanece preso e aguarda decisão da justiça.

O caso

O crime aconteceu por volta das 18h de domingo (28), na casa onde a mulher que foi morta morava com o atual companheiro. O imóvel fica na rua Zafiras, no bairro Chácara Fernão Dias.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso de 47 anos explicou que cometeu o crime por motivo passional. Ele descobriu que a ex-namorada de 24 anos estava tendo um caso com um outro homem, de 43 anos, e ficou com ciúmes.

Por conta disso, descobriu onde ela estava morando após segui-la e planejou o ataque. No domingo, ele foi a um bar, onde consumiu bebida alcoólica, e partiu para o imóvel.

José Pinheiro pulou o muro da casa e encontrou a ex na cozinha, onde a golpeou com facadas no tórax. Em seguida, o homem foi até o quarto, onde encontrou o homem deitado na cama. Ele também foi atacado com facadas.

O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na noite de segunda, policiais foram até o local após o suspeito ter confessado o crime e encontrou as vítimas com diversas perfurações. Havia muito sangue na casa.

Além disso, os policiais encontraram a faca usada no ataque em um terreno baldio que fica na mesma rua.

O g1 tenta contato com a defesa de José Pinheiro da Silva.

