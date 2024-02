Mulher de 30 anos é esfaqueada em tentativa de feminicídio em Atibaia

Uma mulher de 30 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio ao ser esfaqueada diversas vezes na madrugada do último sábado (24) em Atibaia, no interior de São Paulo. O companheiro dela, de 30 anos, foi preso em flagrante.

O crime aconteceu por volta da 1h, na Viela Bragantina, uma rua sem saída localizada no bairro do Tanque. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.

Homem é preso após esfaquear a companheira em Atibaia (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

Segundo o boletim de ocorrência, assim que chegaram ao local, os policiais encontraram a mulher caída no chão e o homem, identificado como Tiago de Sousa Teixeira, com uma faca na mão. Tiago foi detido e teve a faca, a carteira e o celular apreendidos.

“Foi apurado que o agressor é parceiro da vítima, e ambos tiveram um desentendimento que resultou no ataque com a faca realizado pelo autor”, diz trecho do registro policial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a mulher à Santa Casa de Atibaia. Ela foi socorrida com mais de 20 cortes e segue internada na unidade, após passar por cirurgia.

A mulher teve ferimentos principalmente na face, nuca, pescoço e região do tórax, mas não corre risco de morrer.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e segue sendo investigado. Na delegacia, Tiago optou por ficar em silêncio. O g1 tenta contato com a defesa de Tiago de Sousa Teixeira, mas não obteve sucesso até a publicação.

Tiago passou por audiência de custódia no sábado (24) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, segundo o Tribunal de Justiça.

Ele já tem uma outra passagem pela polícia, já que cumpriu pena por ter tentado matar o tio, em 2012.

Fonte: G1.globo.com