Homem é preso com armas, drogas e dinheiro após roubar carro em Atibaia

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (10) com armas, drogas e dinheiro em um carro roubado em Atibaia. Outras três pessoas que estavam com ele participaram do roubo ao veículo na e foram presas.

O motorista afirmou que era o dono das drogas e das armas (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia uma ronda por volta das 19h20 na Avenida Geraldo de Camargo, no bairro Nova Atibaia, quando encontraram quatro pessoas em um carro.

O grupo foi parado e a polícia fez buscas no veículo. Dentro do carro foram encontradas duas armas falsas, um revólver, 155 porções de maconha e 356 pedras de crack, além de R$ 4,8 mil em dinheiro. O motorista assumiu que era o dono dos produtos e foi preso em flagrante.

A polícia busca identificar o dono do carro para devolver o veículo (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)

Os policiais também consultaram os dados do veículo e perceberam que ele havia sido roubado na segunda-feira (9), também em Atibaia. Os quatro ocupantes do veículo confessaram que participaram do roubo e também foram detidos.

O motorista vai responder pelo roubo do veículo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Já os outros três ocupantes do carro vão responder apenas pelo roubo do veículo. A polícia apreendeu o carro e tenta encontrar o dono para devolver o veículo.

Fonte: G1.globo.com