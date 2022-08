Homem é preso em perseguição policial após furtar moto em Atibaia

Um homem foi preso na tarde da última sexta-feira (26) após uma perseguição policial em Atibaia. Ele é acusado de ter furtado uma motocicleta na cidade.

Segundo a PM, as equipes receberam a denúncia de que a moto havia sido furtada no início da tarde, na região central da cidade. A vítima é um mototaxista, que após voltar de uma corrida, teria estacionado a moto em um comércio e esquecido a chave no contato, momento em que o criminoso furtou a moto.

(Foto: Reprodução)

A Guarda Civil Municipal e a PM foram acionadas e começaram a realizar patrulhamento pela cidade, para tentar localizar o veículo. Com o auxílio de uma câmera do COI, as equipes conseguiram identificar a moto entrando na rodovia Fernão Dias.

As viaturas foram até o local e deram ordem de parada ao suspeito, mas ele não obedeceu e iniciou fuga pela rodovia, em alguns momentos trafegando até pela contramão.

Ainda segundo a PM, após alguns minutos de perseguição, o homem abandonou a moto na estrada e entrou em uma área de mata. As equipes conseguiram fazer um cerco no local e prender o homem.

O homem foi preso em flagrante por furto e direção perigosa. O caso foi registrado na Polícia Civil, que segue investigando o crime.

Fonte: G1.globo.com