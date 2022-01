Homem suspeito de matar jovem atropelado se entrega à polícia em Atibaia

O homem suspeito de atropelar e matar um jovem em Atibaia se entregou a polícia na manhã desta terça-feira (4). De acordo com a polícia, o homem confessou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Viktor Erpenbeck foi morto atropelado na madrugada do dia 31 de dezembro. De acordo com a polícia, ele saía do trabalho quando seu carro teve uma pane seca. A vítima estava na lateral da pista com o irmão tentando abastecer o veículo quando um buggy passou em alta velocidade e o atropelou.

Sede da Polícia Civil em Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia)

O jovem foi arremessado, ficou gravemente ferido e o motorista fugiu sem prestar socorro. Viktor chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu.

Após o crime, a família se mobilizou levantando imagens de câmeras de segurança que registraram as ruas por onde o buggy passou. O veículo não tinha placa, mas foi reconhecido pelas imagens que levaram ao dono do veículo.

O suspeito tem 40 anos, é de Mairiporã e estava na cidade para o fim de semana. Ele se entregou à polícia com seu advogado na manhã desta terça e confessou o crime. Segundo a polícia, o homem disse que havia ingerido bebida alcoólica, e por isso fugiu do local após a batida.

A polícia informou que ele vai ser indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, mas com o agravante de dirigir alcoolizado. Inicialmente, ele vai responder em liberdade. O veículo usado por ele no momento do crime foi apreendido pela polícia.

Fonte: G1.globo.com