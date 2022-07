Inscrições para a segunda edição do Atibaia Fest Rock seguem abertas até domingo (10)

Continuam abertas até o próximo domingo (10) as inscrições para os interessados em participar com food truck da praça de alimentação da segunda edição do Atibaia Fest Rock, que integra a programação do Festival de Inverno de Atibaia 2022. O evento acontecerá no dia 17 de julho, das 14h às 22h, no Balneário Municipal (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 383, Vila Thais), e sua praça de alimentação será formada por dez food trucks, sendo cinco de fornecimento de alimentos e cinco de bebidas, e 50% das vagas é exclusiva para empresas de Atibaia.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas via Plataforma 1Doc, pelo link: https://atibaia.1doc.com.br/b.php?s=atibaia&pg=o/wp&erro=t , com a abertura de um protocolo com o assunto “Chamamento Food Trucks – II Atibaia Fest Rock” e preenchimento de uma ficha de inscrição. Os qualificados que ultrapassarem o número de vagas disponíveis serão inseridos em uma lista de espera que será utilizada em caso de vacância/desistência de vaga.

O edital de chamamento público de food trucks para participação no “II Atibaia Fest Rock” foi publicado na Imprensa Oficial Eletrônica (IOE) da Estância de Atibaia e, conforme a Secretaria de Cultura do município, tem como objetivo ofertar vagas aos chamados “food trucks”, veículos automotores devidamente equipados com cozinha móvel, sobre rodas, destinados à comercialização de alimentos e bebidas de forma itinerante. Além disso, segundo a Pasta, o chamamento busca fomentar o setor cultural da cidade por meio de parcerias com o setor gastronômico da iniciativa privada.

A lista de food trucks qualificados e demais interessados, após qualificados, será publicada na IOE, acessível pelo site http://www.prefeituradeatibaia.com.br/imprensa/.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia