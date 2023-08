Inscrições para concurso Miss e Mister Terceira Idade vão até18 de agosto

No próximo dia 5 de setembro, a Prefeitura de Atibaia promove o Concurso Miss e Mister Terceira Idade, às 19h, no Clube Recreativo Atibaiano. Com o objetivo de promover a valorização da beleza, carisma e autoestima dos idosos da cidade, o evento promete ser uma celebração de vida e experiência.

As inscrições tiveram início na segunda-feira, dia 7, e seguem até 18 de agosto. Elas devem ser feitas presencialmente no CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade), que fica na Rua Padre Feliciano Grande, s/n, em frente à Praça Santo Antônio (Cristo Rei), das 9h às 16h. Os interessados devem ser moradores de Atibaia e ter mais de 60 anos e é necessário levar cópia de documento com foto e comprovante de residência, além de ter o comprometimento de participar dos ensaios anteriores ao dia do evento.

(Imagem Ilustrativa de Church of the King por Unsplash)

“A primeira vez que participei foi no Concurso de 2015, no CCTI, e depois comecei a participar pela alegria que o evento nos traz, mas sem muita expectativa. Porém, em 2018, fui a campeã e fiquei extremamente feliz. Posso dizer que foi o melhor ano da minha vida, pois participei de diversos eventos da cidade. O bom desse concurso é que não há um estereótipo: o que vale é colocar um sorriso no rosto e ser feliz. Hoje me sinto maravilhosa, sou de bem com a vida, pois foi uma renovação da alma e do corpo. Quem puder participar, não se acanhe! Vá de coração aberto e viva o melhor que a vida tem a proporcionar”, ressalta Janete Fernandes Taverna, eleita Miss Terceira Idade em 2018.

O Mister Atibaia 2020, Benedito José Barbosa, relembra o quanto foi bom e gratificante participar desse evento. “Foi uma renovação da minha vida. Quando me aposentei, comecei a frequentar o CCTI, participar das atividades e apareceu a oportunidade do Concurso, em que ganhei a primeira vez como Mister Elegância e depois fui vencedor do Mister. Que orgulho! É uma experiência tão boa, tão proveitosa, isso me renovou, parece que a vida da gente melhora em tudo, além de ser muito alegre e divertido. Quem tem a oportunidade de participar, aproveite! Faz bem para o corpo, para a alma e para o coração”, relata o eleito no quesito Elegância em 2018 e Mister Terceira Idade em 2020.

A Miss Terceira Idade 2020, Maria da Glória da Silva Manco Martins, relata que não esperava vencer o concurso e que, além de surpresa, ficou extremamente emocionada. “Tive duas grandes emoções na minha vida: a primeira foi a de ser mãe e a segunda foi ser campeã neste concurso tão importante para a Terceira Idade. Não podemos achar que, envelhecendo, estamos perdendo nossa vida. Pelo contrário, temos que ter autoestima e saber que a vida está aí para ser vivida. Confesso que nunca pensei em participar de algum concurso desse nível, pois sou tímida. Quando entrei, não pensei que pudesse ganhar porque o que importa é participar. Quando fui vencedora, chorei muito pois tive a certeza que eu poderia fazer tudo. Foi uma felicidade imensa, porque faz tão bem para nossa alma, nossa autoestima, confesso que me senti viva. É tão bom quando conhecemos o nosso valor, quando olhamos no espelho e nos amamos. Esse concurso me renovou isso e hoje me sinto linda e pronta para viver”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia