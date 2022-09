Inscrições para cursos de capacitação profissional e tecnológica estão abertas em Atibaia

Estão abertas as inscrições para mais dois cursos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura da Estância de Atibaia em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Voltados à capacitação profissional e tecnológica, os cursos de operação de empilhadeira elétrica retrátil (NR 11) e implantação de serviços em nuvem (Google Cloud Foundations) são gratuitos e as inscrições acontecem na unidade II do Centro de Formação Profissional, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h.

(Imagem Ilustrativa de Michael Kauer por Pixabay)

Com carga horária de 24 horas, o curso sobre empilhadeira elétrica retrátil tem como objetivo desenvolver competências relativas à operação desse tipo de máquina, com especial atenção à aplicação da Norma Regulamentadora nº 11 (NR-11), relativa à segurança no trabalho de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, ter concluído a 4ª série do Ensino Fundamental e possuir CNH categoria B, C, D ou E.

As aulas acontecerão na loja Vestcasa da Outlet Fernão Dias (Rod. Fernão Dias, km 44), com três opções de turma: de 4 a 27 de outubro (às terças e quintas, das 18h15 às 21h15), de 1º a 29 de novembro (terças e quintas, das 18h15 às 21h15) e de 26 de novembro a 17 de dezembro (aos sábados, das 8h às 17h).

Serviços de computação em nuvem

Já o curso de implantação de serviços em nuvem (Google Cloud Foundations) apresenta como implementar serviços de armazenamento e análise de dados utilizando a tecnologia de computação em nuvem, com foco na preparação do estudante para os exames de certificação Google Cloud Digital Leader.

Com carga horária de 40 horas, o curso acontece de 7 de novembro a 16 de dezembro, às segundas, quartas e sextas-feiras, com duas opções de turma: de manhã (das 8h às 11h) ou à tarde (das 13h às 16h). As aulas acontecerão no mesmo local das inscrições, a unidade no Alvinópolis do Centro de Formação Profissional, e para se inscrever é necessário ter mais de 14 anos e possuir Ensino Fundamental completo.

O Centro de Formação Profissional – unidade II está localizado na Av. Dr. Joviano Alvim, 112 – Alvinópolis e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4412-7011.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia