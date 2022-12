Mãe e filho são atendidos na base do SAMU de Atibaia após parto em casa

Na última sexta-feira, dia 16, a equipe da viatura Alfa 2 prestou os primeiros atendimentos médicos a um bebê recém-nascido levado à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Atibaia. O parto ocorreu na residência dos pais da criança, no Jardim Imperial, com a ajuda do pai e da avó materna.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em busca dos primeiros atendimentos, o pai do bebê dirigiu até a base do SAMU Atibaia por volta das 11h20, com a mãe Ariane dos Santos e o recém-nascido. No local, todos procedimentos médicos para o pós-parto foram realizados com sucesso, como o corte do cordão umbilical e atendimento ao binômio mãe-filho – sistema hospitalar em que o bebê logo após o nascimento, permanece ao lado da mãe, no mesmo ambiente, até a alta.

O bebê e a mãe foram encaminhados à Santa Casa de Atibaia e passam bem, com boas condições de saúde. A mãe também recebeu recomendações com relação ao período de puerpério (pós-parto).

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Todos os procedimentos foram realizados pela equipe da viatura Alfa 2, ambulância de suporte avançado. As equipes do SAMU executam atendimentos pré-hospitalar de urgência e emergência, atendendo vítimas com risco de morte em parada cardiorrespiratória, acidentes automobilísticos, partos, insuficiência respiratória, bem como atendimentos pediátricos.

As equipes são compostas por médicos socorristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem e condutores socorristas, todos com treinamento buscando a qualidade dos serviços prestados à população. Para acionar o SAMU durante emergências, basta ligar 192.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia