Mais 7 óbitos por Covid-19 foram registrados em Atibaia

De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (31) pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados mais 7 óbitos de moradores de Atibaia por COVID-19, elevando o total de vítimas fatais da doença para 182. As 7 mortes registradas hoje são de 5 mulheres e 2 homens, todos portadores de doenças de base. Houve atraso no registro de algumas dessas mortes devido a terem acontecido em outras cidades e, como o município onde ocorreram não repassou a informação, a Secretaria Municipal de Saúde teve que exportar os dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – Gripe), utilizado pelas secretarias de saúde municipais e estaduais para notificação dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Esse foi o caso, por exemplo, do 176º, 177º, 178º e 179º óbitos registrados, que se referem às mortes de um homem de 42 anos, internado na UTI do HC da USP em São Paulo no dia 14 de janeiro e falecido no dia 20 do mesmo mês, de uma mulher de 52 anos, internada na UTI do HUSF no dia 28 de janeiro e falecida 3 dias depois e de uma mulher de 55 anos, internada na enfermaria do HC da Unicamp no dia 19 de fevereiro e que faleceu no mesmo dia, e de uma mulher de 81 anos, que estava internada na enfermaria do Hospital Leforte Liberdade desde o dia 23 de fevereiro e faleceu no último dia 22.

O 180º óbito registrado é de uma mulher de 68 anos, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 22 de março e faleceu no sábado (27), e o 181º foi de uma mulher de 75 anos, internada na Intermedica HPS Hospital Paulo Sacramento no dia 13 deste mês e falecida no domingo (28). A morte de um homem de 64 anos que estava internado no Hospital Bragantino desde o último dia 17 e faleceu ontem (30) foi a 182ª registrada. O boletim epidemiológico de hoje também registrou mais uma morte na lista de suspeitas, totalizando 6 mortes em investigação: um homem de 69 anos que faleceu na UPA Cerejeiras na segunda-feira (29).

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 31 de março:

Notificações: 13.713

Descartados: 6.758

Confirmados: 6.788

Recuperados: 5.787

Em investigação: 167

Óbitos confirmados: 182

Óbitos suspeitos: 06

Ocupação dos leitos – nº de pacientes internados / nº de leitos (taxa de ocupação)

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

– Hospital Albert Sabin – 10 / 32 (31%)

– Hospital Novo Atibaia – 28 / 28 (100%)

UTI:

– Hospital Albert Sabin – 16 / 19 (84%)

– Hospital Novo Atibaia – 19 / 24 (79%)

Leitos contratados

Enfermaria:

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

UTI:

– Santa Casa de Socorro – 1 / 1 (100%)

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

Leitos da rede pública

Enfermaria:

– Santa Casa de Atibaia – 16 / 16 (100%) – 4 leitos em enfermaria Covid e 12 leitos gerais disponibilizados para atender os pacientes com suspeita de Covid que aguardam resolução via CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)

UTI:

– Santa Casa de Atibaia – 13 / 13 (100%) – 12 leitos emergenciais de retaguarda de UTI que aguardam resolução via CROSS

Regionais

Enfermaria:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 30 / 30 (100%)

UTI:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– HUSF: 17 / 16 (106%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 23 / 23 (100%)

– Santa Casa de Socorro: 7 / 7 (100%)

Relação de casos confirmados:

6712º: Mulher, 62 anos – Recuperado;

6713º: Mulher, 68 anos – Recuperado;

6714º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

6715º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

6716º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

6717º: Homem, 32 anos – Recuperado;

6718º: Homem, 53 anos – Recuperado;

6719º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

6720º: Homem, 24 anos – Recuperado;

6721º: Homem, 55 anos – Recuperado;

6722º: Homem, 37 anos – Recuperado;

6723º: Homem, 46 anos – Recuperado;

6724º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

6725º: Homem, 19 anos – Recuperado;

6726º: Homem, 34 anos – Recuperado;

6727º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

6728º: Mulher, 18 anos – Recuperado;

6729º: Mulher, 19 anos – Recuperado;

6730º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

6731º: Homem, 39 anos – Recuperado;

6732º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

6733º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

6734º: Homem, 49 anos – Recuperado;

6735º: Mulher, 61 anos – Em Isolamento Social;

6736º: Mulher, 74 anos – Recuperado;

6737º: Homem, 38 anos – Recuperado;

6738º: Mulher, 50 anos – Recuperado;

6739º: Mulher, 64 anos – Recuperado;

6740º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

6741º: Homem, 41 anos – Recuperado;

6742º: Homem, 85 anos – Recuperado;

6743º: Mulher, 74 anos – Assintomático;

6744º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

6745º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

6746º: Homem, 43 anos – Assintomático;

6747º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

6748º: Mulher, 80 anos – Recuperado;

6749º: Mulher, 52 anos – Assintomático;

6750º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

6751º: Homem, 27 anos – Recuperado;

6752º: Mulher, 52 anos – Óbito;

6753º: Mulher, 49 anos – Recuperado;

6754º: Homem, 38 anos – Recuperado;

6755º: Homem, 60 anos – Recuperado;

6756º: Homem, 48 anos – Recuperado;

6757º: Mulher, 68 anos – Óbito;

6758º: Homem, 58 anos – UTI Santa Casa de Atibaia;

6759º: Mulher, 77 anos – UTI Santa Casa de Atibaia;

6760º: Mulher, 67 anos – Recuperado;

6761º: Homem, 30 anos – Enfermaria Santa Casa de Atibaia;

6762º: Homem, 54 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

6763º: Mulher, 61 anos – Enfermaria Santa Casa de Atibaia;

6764º: Mulher, 74 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

6765º: Homem, 21 anos – Recuperado;

6766º: Homem, 58 anos – Enfermaria Santa Casa de Atibaia;

6767º: Mulher, 59 anos – Enfermaria Santa Casa de Atibaia;

6768º: Homem, 69 anos – Enfermaria Santa Casa de Atibaia;

6769º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

6770º: Mulher, 4 anos – Recuperado;

6771º: Homem, 41 anos – Recuperado;

6772º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

6773º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

6774º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

6775º: Mulher, 66 anos – Recuperado;

6776º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

6777º: Homem, 42 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

6778º: Mulher, 68 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

6779º: Homem, 72 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

6780º: Homem, 44 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

6781º: Homem, 59 anos – Recuperado;

6782º: Mulher, 11 meses – Recuperado;

6783º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

6784º: Homem, 40 anos – Assintomático;

6785º: Homem, 42 anos – Óbito;

6786º: Mulher, 55 anos – Óbito;

6787º: Mulher, 81 anos – Óbito;

6788º: Mulher, 75 anos – Óbito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia