Mais de cinco mil pessoas participam do Bloco do Zé Pereira, na Passarela do Samba em Atibaia

O popular Bloco do Zé Pereira lotou a Passarela de Samba no último sábado (3). Mais de cinco mil pessoas passaram pela festa, que transcorreu entusiasmada e divertida até a meia-noite, com foliões de todas as idades e sem nenhum registro de ocorrência policial, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

A multidão colorida e animada que tomou conta da Avenida Jerônimo de Camargo cantou, dançou e brincou muito Carnaval, fazendo a Passarela vibrar com a energia contagiante da folia de Atibaia. A cantora Silmara Cruz e o Trio Auê Elétrico encerraram em grande estilo essa noite sensacional, repleta de sorrisos e momentos especiais.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta sexta-feira, dia 9, o Baile da Melhor Idade e o Bloco do Caveira dão continuidade à agenda 2024, que ainda conta com os carnavais da Praça da Matriz e da Avenida Jerônimo de Camargo em sua programação. Confira os detalhes:

Baile da Melhor Idade

Nesta sexta-feira (9), Samba Aroeira, Bloco 60+, marchinhas, muita alegria e empolgação esperam pelos foliões que brincam Carnaval há mais tempo, no Baile da Melhor Idade. Neste ano, a folia realizado pelo Centro de Convivência da Terceira Idade, em parceria com a ONG Mater Dei, acontece no Fundo Social de Solidariedade (Av. São João, 613 – Centro), a partir das 14h.

Bloco do Caveira

Também nesta sexta (9), a partir das 19h, o Bloco do Caveira movimenta a região do Cemitério São João Batista, no Centro (Rua Monsenhor Kolly). O tradicional bloco atibaiano, caracterizado por fantasias e bonecões do universo do terror, tem como tema “Quem é vivo sempre aparece!”, uma homenagem com bonecões a personalidades e figuras conhecidas da cidade que já faleceram.

O Bloco “Beijar Amigue Pode” faz uma participação especial no Caveirão, trazendo o Cortejo Percussomos e outras atrações como Vitoria Moretini, Versos do Ofício, DJ Tupyá e DJ Freitas.

Carnaval na Praça da Matriz

Conhecido na região pelas tradicionais e irreverentes marchinhas carnavalescas, o Carnaval na Praça da Matriz acontece de 10 a 13 de fevereiro, trazendo todos os dias o seu famoso desfile de bonecões. Altemar Dutra Jr. é quem comandará a festa, que terá ainda concursos de blocos carnavalescos e de fantasia infantil para entusiasmar ainda mais o público.

O concurso de fantasias infantis será realizado no domingo de Carnaval, dia 11, para crianças com idade entre 0 e 12 anos. Já o concurso de blocos acontece no feriado do dia 13, terça-feira. Em ambos os concursos, as inscrições poderão ser feitas no mesmo dia, ao lado do palco, e uma comissão julgadora a ser definida pela Secretaria de Cultura vai avaliar as fantasias e os grupos carnavalescos.

Carnaval da Jerônimo

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, o Carnaval volta a acontecer na Avenida Jerônimo de Camargo, na recém-revitalizada Passarela do Samba. As escolas de samba Mocidade da Vila e Independência, campeãs do Carnaval atibaiano, prometem sacudir novamente a avenida que já foi palco de desfiles espetaculares no passado.

Ensaiando a retomada dos desfiles carnavalescos em Atibaia, as escolas da cidade se preparam para esse momento, trazendo muito samba e euforia para a passarela. A Corte de Carnaval e os blocos Afoxé – Filhos da Mãe Odé, Percussomos e Fúria Corintiana também se apresentam na avenida, animando ainda mais a festa realizada em parceria com a União das Escolas de Samba de Atibaia (UESA) e Conselho de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT).

Bebidas, isopores, equipamentos de som e spray

Antes de aproveitar a folia, é importante saber o que pode e o que não pode nos eventos que fazem parte da programação 2024. As regras valem para o Baile da Melhor Idade, Bloco do Caveira, Carnaval na Praça da Matriz e Carnaval na Jerônimo. Confira os detalhes neste link .

Controle de acesso e fiscalização

Também vale lembrar que, por determinação da Justiça, no Carnaval em Atibaia não é permitida a participação de crianças e adolescentes menores de 18 anos desacompanhados dos responsáveis legais. A medida abrange bailes, festas ou quaisquer eventos carnavalescos abertos para o público em geral, com ou sem a cobrança de ingresso.

São considerados responsáveis legais: pai, mãe, tutor, guardião e parentes de até 3º grau, desde que maiores de 21 anos. A entrada de crianças e adolescentes também poderá ser liberada caso o menor esteja acompanhado de pessoa maior de 21 anos que, além de apresentar autorização por escrito de um dos responsáveis legais, deverá responsabilizar-se pelo menor no evento.

Nos eventos da Prefeitura, além do controle na entrada, haverá pulseiras para identificação de crianças e adolescentes menores de 18 anos.

Programação 2024

Muito Carnaval de rua, blocos tradicionais, desfiles de bonecões, marchinhas, concursos, entre outras atrações imperdíveis, fazem da folia em Atibaia um programa perfeito para curtir com a família. Verifique as datas e horários das atrações e não fique fora dessa!

CARNAVAL ATIBAIA 2024

9 de fevereiro (sexta-feira)

Baile da Melhor Idade

Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. São João, 613, Centro

Horário: das 14h às 18h

Samba Aroeira e abertura com a bateria do Bloco 60+

Bloco do Caveira

Local: Rua Monsenhor Kolly, Centro – em frente ao Cemitério São João Batista

Horário: das 19h à 1h

19h – Abertura com som mecânico

20h – Passagem de Som Banda Vexame

21h – Show com Miih Gallucci

22h – Show Banda Vexame

1h – Encerramento

10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Carnaval de Marchinhas na Praça da Matriz

Local: Praça Claudino Alves, Centro

Horário: das 14h às 19h

Todos os dias:

14h – Fechamento da Praça e som mecânico

15h – Show Altemar Dutra Jr.

16h – Saída dos Bonecões acompanhados pela Banda Vexame

17h – Retorno dos Bonecões

19h – Encerramento

10/02: 16h30 – Desfile da Bateria do “Bloco 60+”

11/02: Concurso de Fantasias Infantis – avaliações das 15h às 17h e resultado às 18h

13/02: Concurso de Blocos Carnavalescos – avaliações das 15h às 17h e resultado às 18h

11 e 12 de fevereiro

Carnaval na Av. Jerônimo de Camargo

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 19h até 0h

11/02:

19h – Início do evento

20h – Desfile do Bloco do Afoxé – Filhos da Mãe Odé

20h30 – Apresentação da Corte do Carnaval

21h – Desfile do Bloco Percussomos

22h – Desfile da Escola de Samba Independência

23h – Apresentação Musical no Palco – Só Som Maior e Fabinho Prado

1h – Encerramento

12/02:

19h – Início do evento

20h – Apresentação da Corte do Carnaval

20h30 – Desfile do Bloco Fúria Corinthiana

21h – Desfile do Bloco Percussomos

22h – Desfile da Escola de Samba Mocidade da Vila

23h – Apresentação Musical no Palco – Só Som Maior e Fabinho Prado

1h – Encerramento

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia