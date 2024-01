Prefeitura lança decreto sobre bebidas, equipamentos de som e spray no Carnaval de Atibaia

Neste sábado, dia 27 de janeiro, o Grito de Carnaval na Praça Guanabara inicia oficialmente a festa em Atibaia. Mas, antes de aproveitar a folia, é importante saber o que pode e o que não pode nos eventos que fazem parte da programação 2024. As regras estão no Decreto nº 10.733, publicado pela Prefeitura na edição do último dia 13 da Imprensa Oficial Eletrônica, e valem para o Grito de Carnaval, Bloco do Zé Pereira, Baile da Melhor Idade, Bloco do Caveira, Carnaval na Praça da Matriz e Carnaval na Jerônimo. Confira os detalhes!

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O que está liberado?

O uso de isopores, caixas térmicas, coolers e outros recipientes para acomodação e transporte de bebidas e alimentos será permitido, mas esses itens terão que passar por revista das forças de segurança nos controles de acesso do evento. O decreto recomenda levar os recipientes de transporte vazios para facilitar a inspeção e preenchê-los apenas após a liberação da entrada.

O que está proibido?

• Comercializar bebidas alcoólicas destiladas;

• Comercializar e consumir bebidas, alcoólicas ou não, em recipiente de vidro;

• Utilizar equipamentos de som de qualquer espécie, fixo ou móvel;

• Comércio ambulante de quaisquer tipo de produtos;

• Comercializar e utilizar spray lança espuma, spray lança serpentina e spray de buzina.

Não é não!

Mais um Carnaval, e novamente Atibaia adere à campanha “Não é Não!”, de combate à importunação sexual. Organizada pelo grupo Promotoras Legais Populares de Atibaia Carolina Maria de Jesus, a ação conta com o apoio da Prefeitura e vai circular pelos eventos da programação 2024, alertando sobre o crime e informando as maneiras de denunciar.

A importunação sexual é definida no Código Penal como a prática de qualquer ato de natureza sexual sem o consentimento da vítima. Forçar um beijo, levantar a roupa de outra pessoa, passar a mão pelo corpo dela, apalpar, para satisfazer a si próprio ou a outro, sem que a vítima tenha dado consentimento em relação a isso, são comportamentos que podem ser considerados como crime de importunação sexual. A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão, se o ato não constituir crime mais grave.

A campanha busca tornar o Carnaval mais seguro para todos, garantindo o direito que toda pessoa tem de se divertir sem ter seu corpo tocado ou ser importunada de qualquer forma sem seu consentimento. Curta o Carnaval, mas, respeite: Não é não!

Pré-Carnaval

Muita alegria e diversão para animar foliões de todas as idades, essa é a marca do Carnaval de Atibaia, uma festa para curtir com toda a família. O Bloco do Zé Pereira acontece no dia 3 de fevereiro, levando para o palco da Passarela do Samba uma programação com diversas apresentações musicais. O bloco, que contabiliza 29 carnavais em sua história, promete fazer o público pular que nem pipoca com o Trio Auê Elétrico no show da cantora Silmara Cruz.

Ainda na agenda pré-Carnaval, Samba da Aroeira e bateria do Bloco 60+ movimentam o Baile da Melhor Idade, que neste ano será no Fundo Social de Solidariedade, no dia 9 de fevereiro. Na mesma sexta-feira (9), bruxas, zumbis e monstros assombram com muita euforia e entusiasmo o Bloco do Caveira, que trará a banda Vexame para embalar esse divertido show de horrores.

Programação Carnaval 2024

De 10 a 13 de fevereiro, Altemar Dutra Jr. é quem dá o tom do Carnaval na Praça da Matriz, famoso pelas marchinhas e pelo desfile de bonecões. Nos dias 11 e 12, também tem festa na Avenida Jerônimo de Camargo e a arquibancada da Passarela do Samba volta a receber a folia em um encontro de baterias e blocos.

As baterias das escolas de samba Mocidade da Vila e Independência, campeãs do Carnaval atibaiano, já confirmaram presença no Carnaval na Jerônimo, prometendo sacudir novamente a avenida que já foi palco de desfiles espetaculares.

Confira a programação completa e não fique de fora dessa!

27 de janeiro (sábado)

Grito de Carnaval

Local: Praça Guanabara – Jardim das Cerejeiras

Horário: das 19h às 0h

Apresentações de grupos musicais

3 de fevereiro (sábado)

Bloco do Zé Pereira

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 16h às 23h

16h – Eder Luiz

16h30 – Dedé Musical Show

17h – Anderson Marques

17h30 – Sidney Lima

18h – Sheila Alves

18h30 – Lucas Moreno

19h – Rafael França / Mariah Oliver

19h30 – Alan Reis

19h45 – Início do desfile do Bloco do Zé Pereira com carro de som e convidados

20h30 – Trio Auê Elétrico e show com Silmara Cruz

9 de fevereiro (sexta-feira)

Baile da Melhor Idade

Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. São João, 613, Centro

Horário: das 14h às 18h

Samba Aroeira e abertura com a bateria do Bloco 60+

Bloco do Caveira

Local: Rua Monsenhor Kolly, Centro – em frente ao Cemitério São João Batista

Horário: das 22h às 2h

Banda Vexame

10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Carnaval de Marchinhas na Praça da Matriz

Local: Praça Claudino Alves, Centro

Horário: das 14h às 19h

Todos os dias:

14h – Fechamento da Praça e som mecânico

16h – Show Altemar Dutra Jr. / Saída dos Bonecões acompanhados pela Banda Vexame

17h – Retorno dos Bonecões

19h – Encerramento

10/02 – 16h30 – Desfile da Bateria do “Bloco 60+”

11/02 – das 15h às 17h – Concurso de Fantasias Infantis (avaliações) – 18h – Resultado

13/02 – das 15h às 17h – Concurso de Blocos Carnavalescos (avaliações) – 18h – Resultado

11 e 12 de fevereiro

Carnaval na Av. Jerônimo de Camargo

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 19h às 0h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia