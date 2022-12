Motorista embriagado é preso com drogas na Fernão Dias em Atibaia

Um homem de 20 anos foi preso por transportar drogas na rodovia Fernão Dias, em Atibaia (SP), no início da noite de terça-feira (27). O condutor, que não tinha carteira de habilitação, estava dirigindo embriagado e ainda tentou fugir da polícia depois de ser abordado.

Homem que dirigia embriagado é preso com drogas na Fernão Dias em Atibaia, SP (Foto: Divulgação/ PRF)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes viram um carro do modelo Gol trafegando de forma perigosa no quilômetro 29 da rodovia, por volta das 18h40.

Os policiais abordaram o motorista e constaram que ele não tinha permissão para dirigir, além de apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora. O homem se recusou a fazer o teste de bafômetro.

Além disso, ele admitiu estar transportando drogas. No carro foram encontrados 69 gramas de maconha, nove gramas de crack e cinco gramas de cocaína,

Ao receber ordem de prisão, o motorista tentou fugir dos policiais, mas acabou alcançado cerca de 300 metros à frente. O jovem foi encaminhado à delegacia da Policia Civil da cidade.

Fonte: G1.globo.com