Motorista que atropelou jovem em Atibaia e fugiu sem prestar socorro é liberado após audiência de custódia

Câmeras de monitoramento da Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, em Atibaia (SP), registraram o início de um racha entre dois carros e o atropelamento de um jovem no fim de semana.

O caso aconteceu na madrugada do último sábado (25) e a vítima segue internada em estado grave na UTI da Santa Casa. Envolvido no acidente, Leandro Cesar Rodrigues Roque de Faria fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

As imagens mostram um veículo cinza do modelo Honda Civic emparelhado com outro veículo no início da alameda. Ambos estavam com pisca-alerta acionado, comum em disputas de rachas, segundo a Guarda Civil.

Momento em que motorista bêbado que atropelou jovem inicia disputa de racha (Foto: Reprodução)

Em determinado momento, os dois arrancam e percorrem a via em alta velocidade. Nas imagens do acidente, é possível ver que o carro responsável pelo atropelamento é o cinza escuro, que larga na faixa da esquerda.

O veículo cinza claro, que larga na faixa da direita, aparece freando depois que a vítima é atropelada e fica caída no chão.

A distância percorrida pelo condutor entre o início da alameda e o local do atropelamento foi de cerca de 400 metros, que foi percorrida em pouco mais de 15 segundos. O limite da via é de 40 km/h.

Atropelamento

A vítima estava com um grupo de amigos e foi surpreendida pelo carro em alta velocidade ao tentar atravessar a Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez fora da faixa de pedestres.

Pelas imagens, é possível ver que a vítima consegue perceber a aproximação do carro e tenta escapar, mas é atingido pelo carro do modelo Honda Civic e lançado na pista. Após o atropelamento, amigos da vítima correm até ele para prestar socorro.

Não prestou socorro

O autor do atropelamento seguiu em fuga e não prestou socorro à vítima. Ele foi detido momentos depois em sua casa por Guardas Civis Municipais. No registro policial, os guardas afirmam que Leandro estava bêbado.

“Os guardas constataram que o indiciado estava visivelmente embriagado, apresentando hálito alcoólico, voz pastosa e andar cambaleante. O indiciado, de tão bêbado que estava, não conseguia sequer sair sozinho do carro”, diz o documento.

O homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, fuga do local do acidente, por participar de corrida e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. O veículo do indiciado foi apreendido.

No domingo, o motorista de 24 anos foi solto após passar por audiência de custódia. Segundo o Tribunal de Justiça, o jovem recebeu liberdade provisória e foi estabelecida fiança de R$ 2,6 mil – ele tem um prazo de 72 horas para fazer o pagamento.

Além disso, deve comparecer em juízo quando for solicitado e está proibido de sair da região por mais de sete dias.

Versão do motorista

A reportagem do g1 conseguiu contato com o autor do atropelamento nesta segunda-feira (27). Leandro Cesar Rodrigues Roque de Faria negou que estivesse alcoolizado e que estivesse participando de um racha.

“Não estava [embriagado]. Inventaram um monte de coisa, falaram que eu estava tirando racha, eu fui fazer uma ultrapassagem. O vídeo mostra meu reflexo, que estava em dia. Eu tentei desviar do corpo dele, até subo na guia. Uma pessoa alcoolizada não tem reflexo para isso”, disse.

O rapaz ainda afirmou que deixou o local com medo de sofrer linchamento.

“Não prestei socorro não. Tinha muita gente no local, pessoal ia me linchar. Moto começou a vir atrás, saíram atrás”.

Fonte: G1.globo.com