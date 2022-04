Muralha Digital auxilia na localização dos autores de latrocínio de professora em Atibaia

O Centro de Operações e Inteligência (COI) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Atibaia auxiliou a Polícia Civil na localização dos autores do latrocínio ocorrido em Atibaia no último dia 4 de abril, durante assalto a uma residência no bairro Jardim Siriema.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil encaminhou ao COI da GCM de Atibaia as informações e imagens do automóvel utilizado pelos criminosos após o assalto realizado no município. O COI então iniciou buscas do veículo pelo sistema de monitoramento da Muralha Digital e obteve sucesso imediato, identificando a passagem do automóvel pelas câmeras instaladas pela cidade, seu emplacamento (que o SIG confirmou ser falso, ou seja, pertencer a outro veículo) e o trajeto tomado por ele. Segundo a Polícia Civil, quatro suspeitos participaram do crime em Atibaia, todos já identificados.

A vítima, Maria Teresinha, tinha 62 anos, era professora em Atibaia e foi morta com um tiro no peito. Conforme a Polícia Civil, a residência foi invadida, a vítima e seu filho perceberam a ação e se abrigaram em um cômodo da casa. Os criminosos notaram a presença dos moradores e tentaram invadir o cômodo, atirando na porta, momento em que o disparo atingiu Maria Teresinha, que não resistiu e faleceu no local.

Ao deixarem a residência, os criminosos fugiram levando o automóvel das vítimas, abandonado poucas ruas depois, quando foi substituído pelo veículo identificado por meio da Muralha Digital de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia