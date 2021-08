O proprietário de um bar foi preso na madrugada de sábado (28), após balear um homem durante uma briga na frente do estabelecimento em Bragança Paulista.

Dono de bar é preso após balear um homem durante discussão em Bragança Paulista (Foto: Divulgação/ PM)

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu em um bar do bairro Green Park. Moradores acionaram a PM de forma anônima, denunciando que estava acontecendo uma troca de tiros no bar.

Quando a polícia chegou ao local foram encontradas manchas de sangue no chão e diversas marcas de tiros em residências e comércios do entorno.

Ainda de acordo com a PM, o dono do bar teria confessado aos policiais que havia efetuado os disparos após o filho dele se envolver em uma briga na frente do estabelecimento.

Uma vítima baleada foi socorrida na Santa Casa da cidade, com ferimentos no tornozelo, após a munição ter atravessado o membro. Ele foi atendido e passa bem.

O dono do bar foi preso e com ele a polícia apreendeu uma pistola e diversas munições. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na delegacia de plantão da cidade.

Fonte: G1.globo.com