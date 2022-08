Três são detidos por tráfico de drogas em Bragança Paulista

Três pessoas foram detidas, entre elas um adolescente, por tráfico de drogas em Bragança Paulista no último sábado (20).

Grupo é detido por tráfico em Bragança Paulista (Foto: Divulgação)

De acordo com a Polícia Militar, eles receberam uma denúncia anônima sobre um ponto de venda de drogas no bairro do Cruzeiro. Ao chegarem ao local, encontraram os três sentados em frente a uma casa.

Ao ver a polícia, eles tentaram correr e esconderam uma sacola com drogas na garagem do imóvel, mas a polícia conseguiu apreender. Com eles foram encontradas 50 porções de cocaína e outras 22 porções de drogas diversas, além de R$ 200.

Os três foram encaminhados à delegacia e permaneceram à disposição da justiça.

Fonte: G1.globo.com