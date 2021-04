Jovem de 24 anos é esfaqueada durante briga em Bragança Paulista

Uma jovem de 24 anos foi esfaqueada depois de uma briga na noite desta terça-feira (20) em Bragança Paulista (SP).

O crime aconteceu no bairro Cidade Planejada 2. De acordo com os policiais, eles foram acionados por vizinhos que perceberam a mulher sendo agredida por outra com uma faca.

Jovem foi esfaqueada após briga em Bragança (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)

Ao chegar ao local, a polícia viu a autora correndo e entrando em um restaurante. Lá, os funcionários disseram que ela havia se escondido nos fundos do estabelecimento. A mulher de 28 anos foi presa em flagrante e a faca usada no crime foi encontrada próxima ao local.

Aos policiais, a vítima contou que teria tido uma briga com a mulher e, na confusão, foi esfaqueada. A mulher foi socorrida ao hospital e a autora presa em flagrante por tentativa e homicídio.

Fonte: G1.globo.com