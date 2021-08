Criminoso é baleado e outros dois são presos em assalto frustrado a agência dos Correios em Perdões

Um criminoso foi baleado e outros dois foram presos após um assalto frustrado à agência dos Correios de Bom Jesus dos Perdões (SP) na tarde desta terça-feira (10). O trio foi surpreendido pela Polícia Militar na saída do local. Dois se renderam e um reagiu, tentou fugir e foi baleado.

Agência dos Correios em Bom Jesus dos Perdões IFoto: Reprodução/ Google Street View)

De acordo com a PM, o crime ocorreu por volta das 14h. Um dos criminosos estava armado, eles anunciaram o assalto e levaram celulares e bolsas de clientes. O trio também levava uma quantia em dinheiro da agência. O valor não foi informado.

Na saída, eles foram surpreendidos pela Polícia Militar. O homem que tentou fugir foi baleado na perna esquerda. Ele foi socorrido para o pronto socorro da cidade, tem quadro estável e não corre risco de morte.

Os homens foram levados à cadeia de Piracaia. A agência foi fechada.

Em nota o Correios informou que os empregados não foram feridos, que colabora com as investigações e que a unidade permanece fechada para perícia, com previsão de reabertura na quinta-feira (12). Até a retomada, a indicação é para que os clientes procurem as agências de Nazaré Paulista e Atibaia.

