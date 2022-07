Quadrilha é presa suspeita de venda de medicamentos falsificados pela internet

Seis pessoas foram presas nesta quarta-feira (6) por comercializarem medicamentos falsificados em Nazaré Paulista. De acordo com a polícia, a quadrilha vendia emagrecedores e suplementos alimentares falsificados e não reconhecidos pelos órgãos reguladores.

Delegacia de Nazaré Paulista (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O grupo era investigado há alguns meses pela polícia. Eles mantinham na cidade um galpão e um call center onde faziam as vendas. A quadrilha oferecia tudo pela internet e usava a rede para enganar os consumidores. Com perfis falsos, eles anunciavam e comentavam resultados e a procedência do produto, para enganar os clientes.

Ao todo, foram expedidos dez mandados para os endereços ligados aos envolvidos. Um dos espaços era um galpão onde o grupo mantinha centenas de medicamentos.

Entre os produtos estavam emagrecedores, que a polícia acredita serem falsificados. Neles, havia substâncias de uso controlado, sendo possível uso apenas com receita médica. Além de suplementos alimentares. Os medicamentos vão ser encaminhados para análise.

As seis pessoas envolvidas foram encaminhadas à delegacia e estão sendo ouvidas pela polícia. Computadores e eletrônicos usados pela quadrilha foram apreendidos e vão passar por perícia.

