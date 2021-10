Muralha Digital de Atibaia ajuda a prender acusado de golpe do falso sequestro

O Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Atibaia é capaz de demonstrar, em segundos, centenas de informações referentes ao comportamento dos veículos na cidade. Considerado o “cérebro” da Muralha Digital de Atibaia, o COI ajudou a Polícia Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal, a identificar e prender um suspeito de aplicar o golpe do falso sequestro e vários crimes na cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ocorrência aconteceu na última terça-feira, 28, na Rua São Bernardo, no Jardim do Lago, quando o monitoramento eletrônico captou a placa de um veículo possivelmente envolvido em crime de estelionato, utilizando golpe do falso sequestro. Equipe da 3ª Cia de Polícia, comandada pelo Cap. PM Corrente e Cb PM Isaias, capturou o indivíduo e, após busca pessoal e vistoria veicular, foi descoberta a participação do mesmo em vários crimes em Atibaia.

No veículo foram localizadas joias e grande quantidade de dinheiro em espécie, que estava escondida sob a forração do assoalho do lado do passageiro. Na Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram seus pertences, e o criminoso ficou à disposição da Justiça, sendo acusado de estelionato e fraude.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O COI de Atibaia é capaz de demonstrar, em segundos, centenas de informações referentes ao comportamento dos veículos na cidade. Ele começou a ser implantando no final de 2017, quando as primeiras câmeras de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR – Optical Character Recognition, em inglês) da Muralha Digital Sentry iniciaram seu funcionamento.

O COI tem cobertura 24 horas no monitoramento do município e agiliza a comunicação entre todas as forças de segurança, além do atendimento das ocorrências.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia