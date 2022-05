Palestra gratuita sobre Educação para Morte, Perdas e Luto será realizada em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Departamento do Idoso), promoverá, no próximo dia 26, a palestra “Educação sobre Morte, as Perdas e o Luto”, ministrada pela Psicóloga Nazaré Jacobucci. Direcionado a idosos, profissionais de saúde, da Assistência Social e público geral, o encontro será gratuito e acontecerá no Auditório da Secretaria de Educação, a partir das 14h.

(Imagem Ilustrativa: HeungSoon por Pixabay)

Perda e luto são inevitáveis durante a existência humana e são processos desafiadores. Quando um processo de luto se inicia, não importa se foi previsto ou inesperado, pode ser difícil de ser processado pelo indivíduo. Dessa forma, a palestra abrange uma série de tópicos, promovendo um espaço para que as pessoas possam expressar sentimentos, encorajando-as a continuar a caminhar e redescobrir o sentido da vida.

Nazaré Jacobucci é psicóloga, mora em Londres. É mestre em cuidados paliativos, especialista em perdas e luto, psicologia hospitalar e membro da Sociedade Britânica de Psicologia.

SERVIÇO:

Palestra “Educação sobre Morte, as Perdas e o Luto”

Data: 26 de maio

Horário: 14h

Local: Auditório da Secretaria de Educação – Rua Bruno Sargiani, 100

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia