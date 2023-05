Conecta Atibaia: Palestra aborda “Comportamento Empreendedor para Startups”

A Prefeitura de Atibaia vai promover a palestra “Comportamento Empreendedor para Startups” no próximo dia 30 de maio, às 18h30, na Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA (Rua José Pires, 239 – Centro). Será disponibilizado um e-book sobre o tema aos participantes. O evento é gratuito e interessados precisam fazer inscrições pelo link bit.ly/PalestraConectaAtibaia .

A palestra faz parte do Conecta Atibaia, ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) que tem como objetivo conectar empresas, trabalhadores empreendedores, agronegócio, pessoas em busca de oportunidades, instituições de ensino e pesquisa, turismo e toda a cadeia produtiva em um grande e importante hub de Tecnologia & Inovação.

Serão realizados cinco eventos temáticos no âmbito do Programa Conecta Atibaia, sempre na última terça-feira do mês, iniciando-se em maio. Após as cinco palestras, também será realizado um DemoDay e está previsto um aporte financeiro de R$ 60 mil para ser distribuído entre os três primeiros colocados.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia