Palestra de treinamento em inovação e cultura startup será realizada nesta quarta-feira (5)

No próximo dia 5 de outubro acontece a segunda palestra de treinamento em inovação e cultura startup em Atibaia, com o tema “Ideação, inovação e inventabilidade: do sonho ao empreendedorismo”. A iniciativa faz parte do programa da Prefeitura “Conecta Atibaia”, que busca apoiar e incentivar a inovação, empreendedorismo e cultura startup no município.

A palestra vai ocorrer às 18h na Associação Comercial Industrial Atibaia (ACIA) – R. José Píres, 239 – Centro. Não precisa de inscrição. Ao final de quatro eventos temáticos, serão abertas as inscrições para apresentação de projetos de empreendedores, empresas e outras partes interessadas. A primeira reunião, no dia 21 de setembro, foi sobre “Cultura Startup: oportunidades na nova economia”.

(Imagem Ilustrativa de Alexa por Pixabay)

O programa de treinamento – uma capacitação progressiva e imersiva, com formato dinâmico e baseada na construção colaborativa – busca oferecer ao empreendedor de Atibaia uma imersão na cultura startup, ensinando novas técnicas para que ele consiga encontrar uma oportunidade de mercado, validar seu modelo de negócios e conectar-se com tudo aquilo que possa ser relevante para o seu crescimento.

Lançado no final de março pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o programa Conecta Atibaia pretende colocar a cidade no mapa da inovação, conectando-a a outros hubs de tecnologia do Brasil e criando um ecossistema favorável à criação de novas oportunidades de negócio, emprego e renda. A ideia é conectar empresas, empreendedores, agronegócio, pessoas em busca de oportunidades, instituições de ensino e pesquisa, turismo e toda a cadeia produtiva num grande e importante hub de tecnologia e inovação.

O programa, que pretende estimular a formação de networking, estabelecendo uma comunidade de empreendedores interessados em criar um ambiente favorável ao desenvolvimento integrado de novos negócios, ainda promoverá mais dois eventos com as temáticas: “Metodologias ágeis: como as startups avançam e crescem” e “Customer Success: metodologias de vendas e prospecção”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia