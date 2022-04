Programa Start Atibaia está com inscrições abertas

A Prefeitura de Atibaia e o Sebrae estão lançando o Programa Start Atibaia, com o objetivo de fomentar e apoiar, por meio de consultorias, o surgimento de projetos de inovações, atendendo às mais diversas necessidades dos pequenos negócios inovadores. As inscrições estão abertas e os interessados devem acessar o link https://airtable.com/shrPBIfAGowrElU98 e garantir a vaga até o dia 1º de maio.

Ação é gratuita e faz parte do Programa Conecta Atibaia, contando com a parceria de empresas privadas, instituições de ensino e entidades locais. E mais um detalhe: o projeto permite que pessoas físicas, que têm a veia empreendedora e ideias viáveis para apresentar, também participem.

A ideia é formar um time para auxiliar e gerar relatórios sobre o status de cada empresa e, principalmente, ajudar a superar um dos principais desafios em seu desenvolvimento, como validar sua proposta de valor e seu modelo de negócio, construindo algo que tenha aceitação no mercado.

O programa tratará de assuntos como aceleração, network, conexões com outros programas de internacionalização, acesso a capital, entre outros. Nos meses de maio e junho, os participantes terão direito a uma coletiva por mês, seis acompanhamentos, seis mentorias individuais, um meetup (encontro informal em que as pessoas conversam de pé, facilitando a circulação e o networking) e kick off (reunião realizada na fase inicial de um projeto com o intuito de alinhar todos os detalhes).

No mês de julho, acontece o Demoday, evento de apresentação final das Startups. Já em novembro todos participarão do Case, considerado o maior evento de startups da América Latina.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Atibaia pelo e-mail: desenvolvimento@atibaia.sp.gov.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia