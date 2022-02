Palestra para orientar idosos sobre golpes na internet acontece no próximo dia 4

No próximo dia 4, a partir das 9h, no Centro de Convivência da Terceira Idade, acontece a palestra “Golpes na Internet: como se prevenir”. Direcionado aos idosos, o evento é promovido pelo Departamento do Idoso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública – GGI Atibaia, e abordará as fraudes e golpes mais comuns na internet atualmente, mostrando como ocorrem, maneiras de evitá-los e o que fazer para minimizar riscos e aproveitar o mundo digital de forma segura.

(Imagem Ilustrativa: B_A por Pixabay)

A palestra, ministrada pela Polícia Militar, com o apoio do Conselho do Idoso e da Guarda Civil Municipal, investe na informação como forma de combater os crimes cibernéticos: saber como os golpes funcionam aumenta as chances de identificar uma tentativa, treinando o olhar para desconfiar de situações suspeitas.

Recentemente, a Prefeitura lançou uma campanha de prevenção contra “Golpes na Internet”, com dicas de como se proteger e o que fazer caso tenha sido vítima desse tipo de golpe. Esta ação é direcionada especificamente ao público idoso, considerado mais vulnerável aos golpes praticados virtualmente por não ter muito conhecimento de segurança ou armadilhas no mundo cibernético, o que dificulta distinguir a fraude de algo legítimo.

Segurança digital

Um levantamento global de 2020 da fabricante de softwares de segurança Kaspersky e da empresa de marketing digital B2B International identificou que 44% dos entrevistados tinham parentes idosos que já foram vítimas de ciberameaças. Entre os participantes do estudo – realizado com 12 mil usuários em 21 países, incluindo o Brasil – apenas 32% informaram conversar regularmente com os idosos sobre as ciberameaças e 34% instalaram um programa de cibersegurança nos dispositivos deles.

O comportamento mais despreocupado dos internautas de mais de 60 anos com segurança digital é o que atrai os fraudadores: a pesquisa também revelou que apenas 33% dos internautas acima dos 55 anos têm consciência de que podem estar sendo espionados pela webcam sem consentimento e apenas 25% desses usuários desconfiam em compartilhar sua localização, contra 39% na média de todas as faixas de idade.

SERVIÇO

Palestra: “Golpes na Internet: como se prevenir”

Data: 4/3/2022

Local: Centro de Convivência da Terceira Idade (Rua Padre Feliciano Grande, altura do número 350, Alvinópolis)

Horário: 9h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia