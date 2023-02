Palestra gratuita “Expanda Seu Poder Pessoal Para Lucrar Mais” será realizada dia 28

Com objetivo de buscar reconhecer nossos defeitos e aprender a lidar com eles, assim como identificar o que há de melhor e nos beneficiar destas qualidades, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza em 28 de fevereiro a palestra “Expanda Seu Poder Pessoal Para LUCRAR Mais”, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro), das 18h30 às 21h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Ministrada pela empresária e apresentadora de TV Kátia Teixeira, a palestra faz parte do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, realizado em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA e o SEBRAE. O encontro é gratuito com vagas limitadas e os interessados devem fazer a inscrição pelo link: https://bityli.com/PNw9C

O evento traz diversos modos para auxiliar o seu autoconhecimento, por meio de uma série de modelos que podem ajudar no mundo empreendedor, expandindo o poder pessoal e ofertando novas possibilidades para lucrar mais.

A palestrante Kátia Teixeira tem uma ampla bagagem para auxiliar os espectadores da palestra. Ela é business woman (mulher de negócios) há 38 anos, além de membro LIONS Internacional desde 2003, pós-graduada em empreendedorismo, colunista de negócios no portal IG e idealizadora da coletânea “Quais de mim você procura”, que busca reunir em livros “histórias de mulheres empreendedoras que chegaram lá”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia