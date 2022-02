“Melhore a gestão financeira de sua empresa” é tema de palestra na próxima terça (15)

Na próxima terça-feira (15), a partir das 18h30, na Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), acontece a palestra “Melhore a gestão financeira de sua empresa”. Entre os objetivos do evento, promovido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está apresentar os principais instrumentos da gestão financeira e sensibilizar o empresário a refletir sobre a utilização dos controles e elaboração do planejamento financeiro para o gerenciamento e o desenvolvimento de seu negócio.

(Imagem Ilustrativa: Steve Buissinne por Pixabay)

A palestra é gratuita, com vagas limitadas, e será ministrada por profissionais do Sebrae. Os interessados devem se inscrever no link https://forms.gle/qvrFiWKGBCMMhYCX8 . O evento visa proporcionar aos participantes o conhecimento de conceitos do regime de caixa, lucro e patrimônio, ferramentas gerenciais, de fluxo de caixa, demonstração do resultado do exercício e balanço, além de indicadores e análise de resultados.

A ação marca a retomada das atividades relativas ao Programa de Desenvolvimento Local (PDL) e já é resultado de uma pesquisa lançada no final de janeiro que busca entender as necessidades do segmento empresarial, direcionando as ações da Administração Municipal.

SERVIÇO

Palestra: “Melhore a gestão financeira de sua empresa”

Data: 15/02/2022

Local: Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA) – Rua José Pires, nº 239, Centro

Horário: 18h30

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia