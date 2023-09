Palestra vai orientar MEIs sobre emissão de Nota Fiscal de serviços

Você que é Microeemprendedor Individual (MEI) e está com dúvidas sobre a emissão de Nota Fiscal de serviços não perca a palestra on-line “Faça a emissão da sua nota fiscal de serviços”, na próxima segunda-feira, 4 de setembro, às 19h. As inscrições devem ser feitas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/28056010 .

(Imagem Ilustrativa: Firmbee por Pixabay)

A palestra, realizada pelo Sebrae com apoio da Prefeitura de Atibaia, vai orientar os MEIs a emitir a Nota Fiscal de serviços, usando o emissor nacional, ao transmitir informações sobre esse procedimento e o passo a passo de como emitir a nota.

A partir do dia 1º de setembro de 2023, MEIs que prestam serviços para pessoas jurídicas deverão obrigatoriamente emitir suas Notas Fiscais de Serviço no padrão nacional, seguindo a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 169/2022.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia