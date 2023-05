Ciclo de palestras para empreendedores locais tem início nesta terça-feira (16)

Nesta terça-feira, 16 de maio, a Prefeitura da Estância de Atibaia, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA e o SEBRAE, inicia a semana de palestras do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, que busca auxiliar empreendedores a atrair mais clientes, além de organizar finanças e impulsionar as vendas do negócio. Vale ressaltar que as vagas são limitadas para todas as palestras e é necessário realizar inscrição.

A palestra “Faça a divulgação certa e atraia mais clientes!” acontece nas terças-feiras, 16 e 23 de maio, e auxiliará os empreendedores locais na utilização de ferramentas de comunicação que devem atrair e fidelizar clientes, impulsionando as vendas do negócio. Já a palestra “Comece Seu Planejamento Financeiro” vai orientar os empreendedores que necessitam analisar as receitas e despesas da empresa, bem como organizar as finanças, nesta quarta-feira, 17 de maio.

(Imagem Ilustrativa de KOBU Agency por Unsplash)

Encerrando a programação de palestras, na próxima quinta-feira, 25 de maio, será a vez do tema “Faça o preço certo e não perca dinheiro”, que contribuirá para atingir o ponto de equilíbrio operacional do negócio. Os eventos fazem parte do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, que envolve ampla gama de setores da cidade na viabilização de ações e projetos de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico sustentável.

Veja a programação das palestras:

Dia 16 de maio, às 18h30, na ACIA

Endereço: Rua José Pires, 239 – Centro

Palestra: Faça a divulgação certa e atraia mais clientes!

Inscrições neste link

Dia 17 de maio, às 18h, no Centro Comunitário do Bairro do Iara

Palestra: Comece Seu Planejamento Financeiro

Inscrições: Diretamente no Centro Comunitário do Iara – Estrada do Campo Limpo, s/nº

Dia 23 de maio, às 18h, no Centro Comunitário do Bairro do Iara

Palestra: Faça a divulgação certa e atraia mais clientes!

Inscrições: Diretamente no Centro Comunitário do Iara – Estrada do Campo Limpo, s/nº

Dia 25 de maio, às 18h30, na ACIA

Endereço: Rua José Pires, 239 – Centro

Palestra: Faça o preço certo e não perca dinheiro!

Inscrições neste link

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia