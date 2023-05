“Networking como estilo de vida” será tema de palestra em Atibaia na quarta (10)

A Prefeitura de Atibaia vai promover na quarta-feira, 10 de maio, um evento em que apresentará as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) para incentivar o empreendedorismo e o ambiente de negócios na cidade, além da realização da palestra “Networking como estilo de vida”, a partir das 18h30, no Sest Senat Atibaia (Rua das Juçaras, 110 – Jardim das Palmeiras).

O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Os interessados precisam fazer inscrição pelo link .

(Imagem Ilustrativa de Cytonn Photography por Unsplash)

Durante o evento serão fornecidas informações sobre o Programa Empreender Aqui, Inovati e Conecta Atibaia, este último uma ação da Sedec que tem como objetivo conectar empresas, trabalhadores empreendedores, agronegócio, pessoas em busca de oportunidades, instituições de ensino e pesquisa, turismo e toda a cadeia produtiva em um grande e importante hub de Tecnologia & Inovação. Startups que quiserem se inscrever no Conecta Atibaia podem fazê-lo por meio deste link .

Networking

Ministrada pela empresária e apresentadora de TV Kátia Teixeira, a palestra “Networking como estilo de vida” faz parte do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, realizado em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA e o Sebrae, que vem desenvolvendo projetos de fomento ao desenvolvimento sustentável com foco na micro e pequena empresa.

Networking indica a capacidade de estabelecer uma conexão com outras pessoas, ou seja, uma rede de contatos. Essa relação não precisa ser estritamente no ambiente profissional, ela pode indicar uma partilha de qualquer serviço e informações entre indivíduos com interesses em comum. O segredo está em fazer disso um hábito, tornando assim uma conspiração e um movimento facilitador para obtenção de resultados satisfatórios. Isso acontece quando você torna o Networking um estilo de vida!

A palestrante Kátia Teixeira tem uma ampla bagagem para auxiliar os espectadores da palestra. Ela é business woman (mulher de negócios) há 38 anos, além de membro LIONS Internacional desde 2003, pós-graduada em empreendedorismo, colunista de negócios no portal IG e idealizadora da coletânea “Quais de mim você procura”, que busca reunir em livros “histórias de mulheres empreendedoras que chegaram lá”.

