Palestra “Planejando o Melhor Ano de Suas Vidas” será realizada nesta terça-feira (31)

Com o objetivo de despertar o empreendedor para uma jornada de consciência e realização, acontecerá em Atibaia, nesta terça-feira (31), a palestra “Planejando o Melhor Ano de Suas Vidas”. O evento marca o início das ações de 2023 do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, promovido pela Prefeitura em parceria com o SEBRAE e a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA).

(Imagem Ilustrativa de Marissa Grootes por Unsplash)

A palestra, ministrada pela consultora estratégica de negócios Liziane Michele de Oliveira, será realizada das 19h às 21h na ACIA (Rua José Pires, 239 – Centro). O encontro é gratuito e as vagas são limitadas. Interessados devem fazer sua inscrição pelo link: http://bit.ly/palestra-PDL-2023

O evento promete proporcionar uma análise de produtividade, organização e eficiência alinhada aos objetivos de vida e negócios. Você conhecerá ferramentas como análise SWOT, metas SMART, Teoria da Aprendizagem Social – conhecida como Lócus de Controle, mapas mentais como ferramenta de brainstorming e muito mais.

Essa é uma oportunidade para aumentar a confiança do empreendedor na tomada de decisão, além de trazer estímulos para seguir com foco e determinação, impulsionando o resgate da autonomia nos processos de liderança interna e externa. Novas perspectivas empresariais, ferramentas de negócios e uma rotina com atitude que poderão trazer subsídios para novas rentabilidades.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia