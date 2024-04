Papo de Homem: projeto de Atibaia promove um espaço de reflexão, aprendizado e conexão

Falar sobre angústias e questões emocionais pode ser um desafio para muitos homens. Pensando em proporcionar um espaço seguro e acolhedor para essas conversas e reflexões, a Prefeitura de Atibaia, em parceria com a MaterDei, promove o encontro “Papo de Homem”.

O objetivo do grupo de encontro é auxiliar os homens a construírem laços mais amorosos e positivos com a sociedade, abordando temas relacionados a relacionamentos saudáveis, saúde emocional e bem-estar.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Como participar?

As reuniões acontecem quinzenalmente, às quintas-feiras, com a próxima marcada para 4 de abril, das 19h30 às 21h30, no Espaço Treze, localizado abaixo do Café Dali (Rua José Lucas, nº 28, Centro), em frente ao Mirante de Atibaia. O espaço foi escolhido estrategicamente para proporcionar um ambiente acolhedor e propício para as conversas e reflexões. Para participar da iniciativa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), basta comparecer ao local no dia e horário da reunião. Para mais informações, o interessado pode entrar em contato via WhatsApp pelo número 11 99980-2585.

Conversando sobre angústias, experiências e apoio

O psicólogo Rafael, um dos organizadores do grupo, destaca a importância de criar espaços como o “Papo de Homem”, em que os participantes podem se sentir à vontade para expressar suas angústias, compartilhar experiências e buscar apoio mútuo para enfrentar desafios pessoais e sociais. “É fundamental que os homens tenham esse espaço para conversar de forma aberta e sem julgamentos. O objetivo é promover o autoconhecimento, a empatia e o desenvolvimento de relações mais saudáveis e positivas”, ressalta Rafael.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia