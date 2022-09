Patrulha Rural da Guarda Municipal de Atibaia localiza veículo abandonado no bairro Rio acima

No último dia 24 de agosto a Patrulha Rural da Guarda Civil Municipal de Atibaia, durante patrulhamento preventivo pelo Rio Acima, nas proximidades do posto de saúde do bairro, localizou um veículo totalmente queimado e abandonado em um terreno. Em consulta ao número do chassi do automóvel, a equipe verificou tratar-se de objeto de furto registrado no sistema da cidade de Francisco Morato. Diante disso, o veículo foi recolhido e apresentado à autoridade policial para registro de Boletim de Ocorrência de veículo localizado.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Patrulha Rural é uma iniciativa da Prefeitura da Estância de Atibaia – por meio de uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública/Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria de Agricultura – responsável por manter um trabalho de segurança realizado na área rural da cidade, em complemento às rondas nas regiões agrícolas de Atibaia, portanto reforçando o patrulhamento rotineiro ao utilizar viaturas destinadas exclusivamente a esse serviço. O objetivo é garantir mais segurança para produtores e comunidades que vivem no campo.

Atibaia conta com o Centro de Operações de Inteligência (COI), composto pela Muralha Digital e sistema de monitoramento nas vias da cidade, e vários programas de rondas, como as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), o Grupamento de Apoio com Motocicleta (GAM), o Canil Municipal, a Patrulha Maria da Penha e a própria Patrulha Rural.

Os munícipes que se depararem com qualquer situação suspeita podem entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo número 153, ou acionar a Polícia Militar pelo número 190.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia