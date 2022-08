Posto de Atendimento ao Trabalhador concentra atendimento na unidade Alvinópolis

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Atibaia informa que o atendimento na unidade 1, localizada no prédio do Facilita, no Centro, está suspenso temporariamente. A partir desta semana, o Departamento de Emprego e Renda da Prefeitura concentrou o atendimento presencial na unidade 2 do PAT, no Alvinópolis, no mesmo prédio onde funciona o Centro de Formação Profissional, situado na Avenida Dr. Joviano Alvim, nº 112. O horário de funcionamento da unidade Alvinópolis do PAT é das 8h30 às 16h, de segunda a sexta-feira.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O PAT realiza gratuitamente serviços de intermediação de mão de obra, oferecendo atendimento não somente para o trabalhador que procura uma colocação no mercado de trabalho, mas também para o empregador que está em busca de novos colaboradores. Além de cadastrar, reunir e divulgar oportunidades de emprego, a Central de Captação de Vagas também organiza processos seletivos e disponibiliza salas para entrevistas, facilitando o acesso, permanência ou retorno do trabalhador ao mercado e otimizando o preenchimento dos cargos e funções vagos.

O PAT dispõe ainda de cadastro de candidatos, cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional, solicitação de seguro-desemprego, orientações sobre o Bolsa Trabalho, dentre outros serviços de apoio ao trabalhador, muitos deles também disponibilizados de forma digital pela plataforma Atibaia Sem Papel. (https://atibaia.1doc.com.br/atendimento)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia