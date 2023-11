Prefeitura de Atibaia alerta população sobre golpes e fraudes na internet

Desde 2021, o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública (GGI Atibaia) lançou a campanha “Crimes na internet: Não seja você a próxima vítima”, com o objetivo de alertar usuários de internet e serviços digitais para as tentativas de golpe e fraude que acontecem no mundo virtual. Este ano, a clonagem de WhatsApp está ainda mais recorrente e criminosos também têm utilizado o Instagram para aplicar golpes similares, o que exige atenção e atualização constante do usuário.

(Imagem Ilustrativa: B_A por Pixabay)

Na disseminada clonagem de WhatsApp, o criminoso liga ou envia uma mensagem ao usuário se passando por um funcionário de site de compra ou de banco e avisa que encaminhará um código de confirmação (geralmente por SMS). Na sequência, o criminoso pede para que a vítima informe esse código que, na verdade, é a verificação do próprio WhatsApp do usuário e, dessa forma, a clonagem da conta é concretizada.

Já no golpe praticado recentemente no Instagram, o criminoso invade contas para anunciar a falsa venda de produtos, podendo atingir dois tipos de vítimas: tanto aquelas que têm o perfil roubado quanto aquelas que transferem dinheiro para o golpista por pensarem que se trata do próprio amigo/familiar vendendo produtos.

Na cartilha “Golpes na Internet”, produzida pela Polícia Civil de São Paulo e disponibilizada no site da Prefeitura de Atibaia há uma extensa lista com os golpes mais utilizados na internet, detalhando como ocorrem, como evitá-los e o que fazer em caso de se tornar uma vítima. A campanha realizada pelo GGI Atibaia, em parceria com a Secretaria de Comunicação, aposta na informação como arma no combate aos crimes cibernéticos.

Clique para fazer o Download:

Cartilha_Crimes_Internet

Veja como evitar golpes no WhatsApp:

Ative a confirmação em duas etapas do WhatsApp;

Nunca forneça o código verificador recebido via SMS;

Não instale app de terceiros ou compartilhe informações pessoais a pedido de qualquer contato pelo WhatsApp;

Desconfie de situações em que a pessoa solicita a realização de transferências e pagamentos em caráter de urgência.

Veja como evitar golpes no Instagram:

Siga as recomendações de segurança do aplicativo, como ativar a autenticação de dois fatores e a solicitação de login, além de atualizar o número de telefone e o e-mail;

Não clique em links, principalmente enviados por Direct (mensagem direta), sem antes se certificar de que o envio está realmente sendo feito pela pessoa dona da conta;

Não informe seu telefone ou dados pessoais em situações em que o contato relatar alguma dificuldade em acessar links e pedir sua ajuda, e jamais repasse qualquer código, senha e/ou link recebidos por SMS;

E desconfie de qualquer oferta de produto anunciado em contas digitas com preços muito inferiores aos valores geralmente praticados no mercado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia