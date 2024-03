Tributos Mobiliários: 1ª parcela do carnê 2024 vence no próximo dia 27

Atenção, empresários e prestadores de serviço de Atibaia: a Secretaria de Planejamento e Finanças informa que a primeira parcela do carnê de pagamento dos tributos mobiliários de 2024 vence no dia 27 de março. Deve ficar atento a esse prazo quem tem a intenção de pagar de forma parcelada as Taxas de Funcionamento e ISSQN, uma vez que o vencimento da cota única – pagamento à vista com desconto de 5% – foi fixado para 29 de abril.

(Imagem Ilustrativa de Towfiqu barbhuiya por Unsplash)

Carnês on-line

Desde 2021, a Secretaria de Planejamento e Finanças não envia mais os carnês impressos pelos Correios e a emissão dos carnês passou a ser on-line, pelo portal da Prefeitura.

Como fazer o download do carnê

O carnê está disponível no site da Prefeitura de Atibaia, através deste link: Taxa de Licença/ISSQN.

Informe a inscrição mobiliária da empresa e clique no botão “Consultar”. Após conferir se a razão social/nome e o CNPJ/CPF estão corretos, é só imprimir o carnê 2024.

Mais informações

Para dúvidas e mais informações sobre o pagamento das Taxas de funcionamento e ISSQN, o Departamento de Tributos da Secretaria de Planejamento e Finanças informa os contatos da Divisão de Controle de Receitas Mobiliárias: tributosmobiliarios@atibaia.sp.gov.br ou (11) 4418.7822 (opção 7).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia