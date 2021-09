Prefeitura cria mapeamento das pessoas com deficiência em Atibaia

O objetivo da assistência social é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Visando garantir estes direitos a todos, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, abre cadastro para mapeamento das pessoas com deficiência e com Transtorno Espectro Autista em Atibaia, com o objetivo de auxiliar ainda mais a vida das pessoas, melhorar projetos já existentes, criar novos e implementar o Centro de Intermediação em Libras, como forma de garantir direitos e acessibilidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Pasta realiza um mapeamento dos assistidos do BPC – Benefício da Prestação Continuada, de entidades que atendem as PcDs, das ações nos CRAS e CREAS, e nas intermediações com o CMPD – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do mapeamento das pessoas com TEA – Transtorno do Espectro Autista no município.

O projeto visa auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas de inclusão e que possam ser mais assertivas na vida da pessoa com deficiência no município. É importante conhecer e identificar o público para planejar ações e programas voltados de acordo com a necessidade de cada um. Para participar do mapeamento, basta preencher o formulário on-line, através do link https://forms.gle/K7saoF5xhHEEuwjv5 ; o primeiro cadastro aberto será para os autistas e, posteriormente, para os surdos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia