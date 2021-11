Poupatempo de Atibaia será inaugurado nesta quinta-feira (11)

Nesta quinta-feira (11), será realizada a inauguração do Poupatempo de Atibaia, em cerimônia com a presença do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. A unidade do Poupatempo contará com uma série de serviços no mesmo local. A cerimônia de inauguração do Poupatempo, localizado no bairro do Alvinópolis, acontece às 11h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Atibaia contará com uma unidade do Poupatempo 4.0, ou seja, com atendimento tanto do Estado quanto da Prefeitura. Dessa forma, no Poupatempo Atibaia, além de serviços de órgãos estaduais como o Detran.SP, que oferece primeira habilitação, renovação da CNH, transferência e licenciamento de veículos, etc, também serão oferecidos serviços municipais, como consulta e emissão da 2ª via do carnê de IPTU e certidão negativa de débitos tributários, entre vários outros.

No dia 13 de outubro, os serviços do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – Detran.SP e da Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran de Atibaia, que eram realizados no prédio do Facilita, começaram a funcionar no endereço do Poupatempo, em espaço alugado em um prédio comercial no Alvinópolis (Patriani Offices – Rua Clóvis Soares, nº 200).

De acordo com a Prodesp – empresa de Tecnologia da Informação do Governo Estadual responsável pela gestão das unidades do Poupatempo no Estado – o novo modelo de Poupatempo, incorporado ao Detran.SP, é mais moderno, compacto e com foco nos serviços digitais. Como os atendimentos são realizados no mesmo local por diversos órgãos, o cidadão ganhará em agilidade, eficiência, comodidade e autonomia, sem perder o padrão de qualidade do Poupatempo, programa mais bem avaliado do Governo de São Paulo. Atibaia é a segunda cidade da região a contar com um posto de atendimento do Poupatempo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia