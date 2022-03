Poupatempo orienta sobre os cuidados com RG e CNH em casos de perda, roubo ou furto

Em 2021, mais de 2,4 milhões de segundas vias de RGs foram emitidas; e outras 235,5 mil de segundas vias de CNHs. Em janeiro e fevereiro deste ano, os pedidos relacionados a esses documentos já acumulam cerca de 640 mil para identidades e 223,6 mil para carteiras de motorista.

Esse tipo de serviço pode ser requerido no caso de perda, roubo ou furto dos documentos e a solicitação deve ser feira pelos canais digitais do Poupatempo – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou nos totens de autoatendimento.

(Foto: Portal do Governo do Estado de São Paulo)

Emitido pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), o tempo médio para entrega do RG é de até 15 dias úteis, já o envio opcional pelos Correios tem prazo de até 10 dias úteis contados a partir da data do atendimento. Para emissão da segunda via do documento de identidade, há a taxa de R$ 47,96, que pode ser quitada no Poupatempo por meio de cartão de débito ou dinheiro. Se o cidadão preferir receber o RG via Correios, a taxa de R$ 9,09 poderá ser paga em cartão de débito do Banco do Brasil ou em dinheiro.

A segunda via da CNH possui taxa de emissão da CNH e envio pelos Correios no valor de R$ 116,50. A via digital do documento é disponibilizada até o dia útil seguinte do pagamento.

Para atender pessoas que tenham urgência na emissão do documento como no caso de viagens, o Poupatempo oferece atendimento para confecção de um RG emergencial nas unidades de Guarulhos e do Campinas Shopping, que ficam próximos aos grandes aeroportos internacionais de São Paulo.

Para essas situações especiais, não é preciso agendar o atendimento, que pode ser feito dentro do prazo das 48 horas que antecedem a viagem, mediante apresentação de comprovante, como voucher de passagem aérea. O documento fica pronto em até duas horas e tem validade de 90 dias, a partir da data de emissão.

Na unidade do Poupatempo de Guarulhos, em 2021 foram emitidos 1073 RGs emergenciais. No posto do Campinas Shopping foram 152 documentos. Nos dois primeiros meses de 2022, em Guarulhos ocorreram 379 atendimentos do tipo e na unidade de Campinas outras 97 solicitações.

Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais devem agendar data e horário pelas plataformas digitais do Poupatempo. Hoje, apenas os atendimentos que dependem da presença do cidadão são concluídos nos postos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, intenção de matrícula escolar, investigação e reconhecimento de paternidade, além de algumas opções das Prefeituras.

As demais opções estão disponíveis online e podem ser realizadas com conforto e segurança, sem precisar sair de casa. Já são mais de 190 serviços nos canais eletrônicos – site, app e totens de autoatendimento –, que incluem renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo