Prefeitura de Atibaia alerta para a atualização de cadastro do Bolsa Família

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, informa a todos beneficiários do Programa Bolsa Família, nas condicionalidades de saúde, que é necessário realizar a atualização cadastral para que o benefício não seja cancelado. A iniciativa tem como objetivo atualizar as informações para acompanhamento familiar.

No município de Atibaia, dentro das condicionalidades da saúde são acompanhadas cerca de 6250 pessoas, entre mulheres e crianças. Os interessados devem comparecer à Unidade de Saúde de referência e apresentar carteira de vacinação, cartão do pré-natal em caso de gestantes, documentos pessoais, comprovante de residência e o cartão do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS).

O Programa Bolsa Família é um programa federal de transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, com a finalidade de promover seu acesso aos direitos sociais básicos.

O Programa é realizado por meio de auxílio financeiro vinculado ao cumprimento de compromissos (condicionalidades) na Saúde, Educação e Assistência Social. O objetivo das condicionalidades do Programa é garantir a oferta das ações básicas e potencializar a melhoria da qualidade de vida das famílias, contribuindo para a sua inclusão social.

As unidades estão seguindo todos os protocolos de segurança para garantir a saúde da população. No entanto, é importante que cada cidadão faça a sua parte, utilizando máscara cobrindo boca e nariz, evitando levar as mãos ao rosto, mantendo a higienização com água e sabão ou álcool 70% e respeitando o distanciamento social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia