Prefeitura de Atibaia alerta para tentativa de golpe em nome do Fundo Social

A Prefeitura da Estância de Atibaia alerta a população sobre tentativa de golpe detectada em circulação no município na última semana. Golpistas estão enviando a comerciantes um ofício falso em que solicitam contribuição em dinheiro para uma ação solidária inexistente, intitulada “cidade solidária”.

No falso ofício, que conta inclusive com data e assinatura (simulando o que seria um suposto documento oficial do Poder Executivo), os golpistas se passam por representantes da Administração Municipal e solicitam uma contribuição no valor de R$ 350 para uma “campanha” que seria realizada em breve em Atibaia.

Diante disso, a Prefeitura informa que a falsa ação mencionada, “cidade solidária”, não existe, e também ressalta que o Poder Público, sobretudo por meio do Fundo Social de Solidariedade, jamais solicita doações em dinheiro, de qualquer valor, para qualquer iniciativa dessa espécie.

As campanhas do Fundo Social de Atibaia são amplamente divulgadas na cidade, nos canais oficiais da Prefeitura e junto à imprensa local e regional, e sempre buscam o engajamento da população para a doação de itens essenciais às pessoas em situação de vulnerabilidade social, como alimentos e agasalhos.

Dessa forma, toda e qualquer cobrança ou solicitação de doação em dinheiro em nome da Prefeitura para causas sociais deve ser considerada suspeita pelos munícipes, que se vierem a receber abordagens dessa natureza devem entrar em contato com a Prefeitura para verificação e, se for o caso, tomada de providências pelas forças de segurança de Atibaia.

Campanha “Tampinha doada, família aquecida”

No momento, em uma iniciativa inovadora, o Fundo Social de Solidariedade está realizando em Atibaia a campanha de inverno “Tampinha doada, família aquecida”, que promove a arrecadação de tampinhas plásticas em diversos pontos do município com o objetivo de trocá-las por cobertores, em uma ação beneficente que une sustentabilidade e assistência aos que mais precisam.

A campanha segue até agosto, com diversos pontos de coleta espalhados pela cidade, incluindo escolas municipais, postos de saúde, SAAE, secretarias municipais, condomínios e comércios de diversos setores, que aderiram de forma maciça à iniciativa.

Quem tiver condições de doar cobertores novos para serem distribuídos às pessoas necessitadas do município pode fazer a entrega diretamente na sede do Fundo Social: Av. São João, nº 613 (no cruzamento com a Av. Jerônimo de Camargo). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4412-8220.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia