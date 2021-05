Prefeitura de Atibaia acolhe 19 pessoas durante madrugada fria

Na madrugada desta terça-feira, 25 de maio, 19 pessoas foram acolhidas pelas equipes de abordagem social da Prefeitura de Atibaia e levadas para a Casa de Passagem, onde existem 70 vagas em duas unidades na cidade para que a população fique abrigada e protegida do frio, que nesta madrugada chegou a 9° C, de acordo com a Climatempo.

Neste período de frio, as equipes da Prefeitura estão realizando o trabalho de abordagem junto às pessoas que estão nas ruas também de madrugada, em uma operação 24 horas por dia para garantir que sejam acolhidas de forma segura em alguma das iniciativas da rede protetiva do município. Atualmente, estão nas ruas de Atibaia as pessoas que não aceitam os serviços oferecidos pela Prefeitura, mas nas noites frias elas costumam concordar em dormir na Casa de Passagem.

Equipes de abordagem social levaram os moradores para unidades da Casa de Passagem (Foto: Prefeitura de Atibaia)

A Casa de Passagem é uma das frentes de trabalho da rede protetiva de Atibaia. Administrada pela organização sem fins lucrativos Casa do Caminho em parceria com a Prefeitura de Atibaia, a Casa oferece várias atividades laborais com o objetivo de trabalhar a autoestima e o psicológico dos acolhidos. Entre os projetos do local estão horta, criação de suíno, piscicultura, aves e marcenaria. O serviço oferece também atendimento social e psicológico, além de banho, roupas limpas, jantar, local para pernoite e café da manhã.

Sempre por meio do diálogo e do tratamento humanizado, a abordagem social acontece todos os dias, sob o comando da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e articulando as Secretarias de Saúde e de Serviços, além da Guarda Civil Municipal nessa iniciativa. Em meio à pandemia de Covid-19, todos os serviços de apoio e acolhimento das pessoas em situação de rua intensificaram as rotinas de higiene e têm procurado ajudar e orientar sobre as formas de evitar a disseminação da doença.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia