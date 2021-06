Prefeitura de Atibaia anuncia aumento da fiscalização para garantir medidas de enfrentamento à pandemia

Na noite de quinta-feira, 10 de junho, o prefeito de Atibaia, Emil Ono, fez um pronunciamento em que pediu à população e aos estabelecimentos do município que cumpram os protocolos de saúde para evitar a contaminação da Covid-19, e anunciou um aumento da fiscalização para garantir que as medidas de enfrentamento à pandemia sejam cumpridas.

Vista aérea de Atibaia (Foto: Divulgação)

O prefeito destacou que Atibaia vem registrando um aumento de casos de Covid-19, assim como toda a região, e que algumas cidades já estão novamente restringindo o funcionamento das atividades econômicas. Ele negou que Atibaia irá adotar o lockdown, como tem sido divulgado em redes sociais, mas disse que haverá uma fiscalização mais rigorosa, uma vez que alguns estabelecimentos não estão respeitando as regras sanitárias como uso de máscara e de álcool em gel e, principalmente, o distanciamento social.

“A partir de hoje, intensificaremos ainda mais o trabalho de fiscalização em nossa cidade. Reforçamos nossas equipes e os estabelecimentos que não cumprirem as determinações do último Decreto Municipal serão multados e até mesmo fechados. Já estávamos fazendo isso, mas investimos muito, até o momento, em um trabalho de conscientização, acreditando que desta forma todos iriam colaborar. Mas como isso não aconteceu com todos, infelizmente, teremos que ser ainda mais rígidos”, afirmou Emil Ono no pronunciamento.

“Não é verdade que iremos adotar o lockdown na cidade, como alguns têm afirmado nas redes sociais. Mas precisamos da colaboração dos estabelecimentos e da população para que todos possam continuar trabalhando, sem que precisemos adotar medidas mais restritivas. E eu tenho certeza que posso contar com vocês”, acrescentou o prefeito.

O prefeito ressaltou que a cidade não pode relaxar, que é preciso a colaboração de todos e que a maior esperança para combater a pandemia é a vacina, que está sendo aplicada na população seguindo o cronograma de grupos prioritários e de acordo com a quantidade de doses enviadas à Atibaia pelo Governo do Estado de São Paulo.

A população pode ajudar nas ações de fiscalização do município. Desde abril está em funcionamento o canal “Atibaia Contra Aglomeração”, exclusivo para uso na plataforma WhatsApp (por meio de mensagens, pois a central não aceita telefonemas), pelo número (11) 9.9860-9132 – específico para a questão da Covid-19, com recebimento de denúncias ligadas à concentração de pessoas tanto em espaços públicos, como praças, parques e áreas de esportes e lazer, quanto em espaços particulares (propriedades privadas). Vale lembrar que as denúncias também podem ser feitas pelo Programa Atibaia Sem Papel (Ouvidoria e Protocolos).

